WTA Cluj-Napoca: niente da fare per Stefanini. Gioca un gran match ma si arrende a Cristian in 3 set

[2] J. Cristian b. [Q] L. Stefanini 6-2 2-6 7-5

Lucrezia Stefanini, numero 140 del mondo, tiene testa per due set alla seconda testa di serie Jaqueline Cristian, 35 WTA, ma deve arrendersi a un passo dal traguardo, con il punteggio di 6-2 2-6 7-5. L’azzurra saluta così al primo turno il WTA 250 di Cluj-Napoca, il Transylvania Open, con la soddisfazione di aver almeno centrato il primo tabellone principale del suo 2026.

Alla prima sfida tra le due sul circuito maggiore – l’unico precedente, vinto da Cristian, risale al Challenger di Rouen del 2023 – Stefanini reagisce a un primo set sottotono, rientrando prepotentemente nella partita grazie alla precisione dei propri colpi bimani. Nel terzo parziale recupera un break di svantaggio, ma il servizio perso sul 5-5 consente alla padrona di casa di servire per approdare al secondo turno, dove ad attenderla c’è l’ucraina Daria Snigur.

Primo set: Cristian mette a referto due break e prende il primo set per 6-2

Inizio in salita per Stefanini, che approccia il match con qualche difficoltà alla battuta. L’azzurra si ritrova subito a rincorrere, sotto 0-40 e tre palle break da fronteggiare. A Cristian basta la prima occasione per portarsi avanti e con il diritto lungolinea e fa 1-0. I colpi di Lucrezia sembrano non impensierire la romena, che riesce sempre a comandare lo scambio e a far muovere da un angolo all’altro la sua avversaria.

Nel terzo game è ancora allarme per la numero 140 del mondo, quando Jaqueline si procura la palla del doppio break, che comprometterebbe quasi irrimediabilmente il primo set. Tuttavia, Stefanini reagisce e, con la combinazione servizio e rovescio in avanzamento, si salva, per poi smuovere il punteggio. Sul 4-2, però, la seconda forza del seeding compie l’allungo decisivo. Nonostante i tre 15 consecutivi che consentono a Lucrezia di ribaltare lo 0-30 iniziale, l’italiana cede il servizio ai vantaggi. Cristian chiude per 6-2 il primo parziale.

Secondo set: Stefanini alza il livello e pareggia i conti per 6-2

Nel secondo parziale Stefanini è più scolta al servizio, anche se in risposta ha difficoltà a impensierire Cristian, sempre precisa con il colpo di inizio gioco. Tuttavia, nel terzo gioco l’azzurra sfrutta il primo vero calo di concentrazione della sua avversaria e si guadagna due palle break, le prime del suo match. Il primo le è sufficiente per aprire il gap sul 3-1. Al termine di uno scambio in cui la romena prova a difendersi in ogni modo, Lucrezia finalizza il punto con uno smash.

Le accelerazioni della padrona di casa non trovano più il campo e, sul 4-1, Stefanini si porta su un interessante 30-30, ma sbaglia due rovesci consecutivi. Sul 5-2 arriva il set point: la difesa della toscana paga, con un pallonetto su cui Cristian non riesce a offrire il secondo smash competitivo di fila e deve arrendersi. L’azzurra restituisce il favore per 6-2 e prolunga il match al terzo.

Terzo set: Stefanini recupera un break di svantaggio, ma si arrende al fotofinish al 1° turno di Cluj-Napoca

Dopo il netto passaggio a vuoto del secondo parziale, Cristian torna ad alzare il ritmo e trascina Stefanini ai vantaggi nel terzo gioco. L’azzurra è brava a contenere il tentativo di rientro della sua avversaria e salva un game importante. Sul 2-2, nonostante il nastro tricolore sul 30-30, deve offrire un’insidiosa palla break alla romena. Con una risposta all’incrocio e il conseguente schiaffo al volo Jaqueline passa a condurre. Le accelerazioni, in particolare lungolinea, sono nuovamente decisive per la numero 35 del mondo, anche se gli errori nel sesto gioco consentono a Stefanini di beneficiare di due chance del controbreak.

Sfumata la prima, sulla seconda l’azzurra torna a difendersi con ordine, propiziando l’errore di Cristian. È 3-3. Quando alza la traiettoria, la giocatrice nata a Firenze riesce ad allontanare la sua rivale dalla linea di fondo, depotenziandone i colpi e costringendola a provare degli anticipi che talvolta la mandano fuori tempo. Servendo per rimanere nel match, la seconda favorita del tabellone non accusa la tensione e tiene a 0. Sul 5-5 è Stefanini a sentire il momento e sprofonda 0-30, con un doppio fallo e un errore. Un recupero lungo regala a Cristian tre palle break consecutive. Accelerando da fondocampo, con i piedi sulla linea di fondo, si guadagna la possibilità di servire per chiudere i conti, con un parziale di otto punti consecutivi. Al primo match point la padrona di casa si impone per 7-5.