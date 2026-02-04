WTA

Venus Williams più attiva che mai: giocherà il WTA 250 di Austin

A 45 anni Venus WIlliams è ancora sulla scena dei campi da tennis: prosegue il suo 2026 dopo la tournée australiana senza vittorie

Di Paolo Pinto
Venus Williams – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)

Sono entusiasta di scendere in campo ad Austin“, è il commento che Venus Williams ha lasciato nella sua storia Instagram riprendendo il post dell’ATX Open di Austin, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo, in cui veniva annunciata una wild card per la 7 volte campionessa Slam.

La “venere nera” continua a infiammare il circuito con la sua presenza. All’età di 45 anni, Venus sarà ancora protagonista sui campi di Austin. E’ tornata a luglio nel WTA Tour a Washington, dov’è riuscita a battere Peyton Stearns nel match d’esordio, prima di una striscia negativa di risultati. Da quella vittoria, infatti, sono arrivate sei sconfitte consecutive, non però senza lottare.

Il 2026 di Venus Williams è cominciato con due sconfitte, contro Magda Linette e Tatjana Maria rispettivamente ad Auckland e Hobart, mentre nel primo turno dell’Australian Open ha strappato un set a Olga Danilovic prima di cedere 6-7 (5), 6-3, 6-4. A guidare il seeding a Austin sarà la sua connazionale Jessica Pegula, che intanto ha comunicato il forfait dal WTA 1000 di Doha,

