Vigilia-Davis sottozero: Jack Draper si tuffa nel mare gelido di Oslo in attesa di tornare in campo [VIDEO]

Forse per movimentare un pronostico decisamente a loro favore contro la Norvegia, che non potrà contare sul suo indiscusso leader Casper Ruud fresco di paternità, alla vigilia dei qualifiers di febbraio gli atleti della nazionale britannica Jack Draper e Jacob Fearnley si cimentano in un tuffo nelle sicuramente gelide acque del Mare del Nord a Oslo.

Jack in particolare, al rientro dopo i due turni sostenuti a New York in settembre, non ha paura che un banale raffreddore possa rovinargli l’esordio con Durasovic, previsto per le 18 di giovedì, e si getta in acqua senza nemmeno i calzini, indumenti che Fearnley invece omette di togliersi, forse per evitare le schegge del pontile di legno… Bello lo stile, il tuffo e il coraggio. I norvegesi sono avvisati.