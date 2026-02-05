WTA Abu Dhabi: bene Tauson e Alexandrova, in semifinale anche la giovane Bejlek

Al Mubadala Abu Dhabi Open giovedì 5 febbraio è il giorno dedicato ai quarti di finale e il primo nome da menzionare è quello della ventenne ceca Sara Bejlek; la giovane mancina può contare su un dritto portentoso e su un buon gioco di gambe che la aiutano a compensare la sua statura davvero non eccelsa, soprattutto se rapportata a quella di altre sue connazionali. Con il suo metro e cinquantanove centimetri che le concede il sito WTA, la qualificata Sara ha affrontato Sonay Kartal, che la sopravanza di quaranta posizioni in classifica (61 contro 101) e l’ha surclassata con un durissimo 6-0 6-2.

Bejlek ha perso il primo game dopo aver messo a segno un eloquente 10-0, mostrando anche buone doti di tocco con la palla corta di dritto; un’ora e quattro minuti per la sua prima semifinale nel circuito, cui abbina il best ranking lunedì prossimo almeno al livello 63.

Tauson e Alexandrova in semifinale

La sua avversaria sarà Clara Tauson, terza testa di serie che oggi ha disposto ugualmente in due set di McCartney Kessler; l’americana ha provato a muovere la rivale e a sfidarla anche pressando con improvvise discese a rete, ma non ha trovato la migliore profondità e ha concesso alla rivale danese il tempo per difendersi con efficacia e per contrattaccare.

Tauson si è così ricavata lo spazio per affondare con entrambi i colpi di rimbalzo e si è aggiudicata il primo set per 6-3, cui ha fatto seguito il 6-4 finale; per lei, il break a favore arriva nel nono gioco, dopo che la statunitense non ha sfruttato due palle-break.

La terza semifinalista è Ekaterina Alexandrova, che impiega la sua classe per un’ora e mezzo per andare oltre l’ostacolo Alexandra Eala. In realtà la giovane filippina non ha demeritato e, pur subendo nello scambio aperto con la fortissima ed esperta numero 11 del ranking, ha battagliato da par suo ricavando spazi per l’attacco e inventandosi anche soluzioni con il rovescio tagliato e financo a rete. Il suo punto debole è stato il servizio.

Troppo diversi i dati sulla resa della prima palla, che hanno costretto la tennista asiatica alla corsa in difesa dai contrattacchi dell’atleta russa. Alexandrova ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3 ma quando ha servito per chiudere ha dovuto cancellare quattro palle-break, di cui due consecutive. Eala ha trovato un break nel secondo parziale ma l’avversaria le ha tolto la battuta in tre riprese, aggredendo sin dalla risposta ed evidenziando uno dei limiti al momento più importanti per la combattiva tennista filippina; molto cordiale la stretta di mano.

Baptiste elimina Samsonova

L’avversaria in semifinale di Alexandrova sarà l’americana Hailey Baptiste, che elimina Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. Liudmila continua a non trovare il suo tennis migliore dopo la non esaltante tournée australiana con quarti a Brisbane ma con solo due vittorie con avversarie fuori dalla top cento e un primo turno ad Adelaide e a Melbourne. Qui nel set decisivo si ritrova sul 2-5 e porta il duello sul 4-5 con un break preziosissimo, ma sciupa tutto lasciandosi sottrarre la battuta per la settima volta nel match. Samsonova è sembrata in particolare debole nel contrastare lo slice di rovescio dell’americana, rotazione utilizzata più volte nel finale del terzo set che la russa non è riuscita ad addomesticare.