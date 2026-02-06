Tomas Machac “Re dei ritiri”. Sono 10 dal 2024, nessuno come lui

L’ultimo stop in gara di una lunga lista: Tomas Machac ha abbandonato il campo prima che il consueto scorrere del suo incontro volgesse al termine. Il tennista ceco ha alzato bandiera bianca nel secondo set della sfida di ottavi di finale contro il francese Arthur Géa all’ATP 250 di Montpellier, con l’ulteriore beffa di doversi arrendere in una situazione di comando nella seconda frazione, dove stava facendo gara di testa. Purtroppo per Tomas non è la prima volta che accade, anzi. Troppo spesso questo eccezionale colpitore della scuola ceca è frenato da un fisico non adatto a competere e sottostare alle insindacabili esigenze necessarie per far fronte al tennis professionistico dei massimi livelli.

Un’altra doccia fredda per il nativo di Beroun dopo l’amara eliminazione al terzo turno di Melbourne per mano di Lorenzo Musetti al quinto set e solo al termine di quasi quattro ore e mezza di lotta. Nei precedenti incontri Machac aveva ottenuto vittorie rilevanti su Dimitrov e Tsitsipas.

Con il ritiro con Géa diventano addirittura 6 i forfait a match in corso (tranne uno) nell’ultimo solare: da febbraio 2025 a febbraio 2026. Se poi allarghiamo il campo d’analisi alle ultime tre stagioni, la statistica negativa si fa ancora più pesante – e pressante per la capacità mentale di incassare la precarietà del suo essere atleta – per il classe 2000. Dal 2024 in poi, Machac ha infatti fatto registrare più ritiri di tutti nel circuito maschile: la bellezza di 10 rinunce a partita ancora in corso o tramite walkover. Dietro di lui, a completare il podio troviamo Grigor Dimitrov con 7 ritiri e Yoshihito Nishioka a quota 6. Il giapponese è pari merito con Holger Rune e Juncheng Shang.

📊 Le plus grand nombre d'abandons 🚑 sur le circuit principal depuis début 2024 :

🇨🇿 Tomas Machac : 10 ⬆️

🇧🇬 Grigor Dimitrov : 7

🇯🇵 Yoshihito Nishioka : 6

🇩🇰 Holger Rune : 6

🇨🇳 Juncheng Shang : 6pic.twitter.com/MNuYHAxEL1 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 4, 2026

I sei ritiri nell’ultimo anno: due volte aprendo la strada al futuro vincitore del torneo, Mensik in Florida e Vacherot in Giappone

Yosuke Watanuki: Masters 1000 Indian Wells 2025, secondo turno, 6-4 2-4 [RIT.]

Jakub Mensik: Masters 1000 Miami 2025, ottavi di finale, walkover

Cameron Norrie: ATP 250 Ginevra 2025, secondo turno, 6-3 2-6 3-4 [RIT.]

Quentin Halys: Roland Garros 2025, primo turno, (4)6-7 1-4 [RIT.]

Valentin Vacherot: Masters 1000 Shanghai 2025, terzo turno, 0-6 1-3 [RIT.]

Arthur Géa: ATP 250 Montpellier 2026, ottavi di finale, 3-6 5-4 [RIT.]