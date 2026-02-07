ATP Buenos Aires, il tabellone: Fonseca per la difesa del titolo. Presenti Berrettini e Darderi

Il mese di febbraio non è soltanto dedicato ai tornei indoor europei. Dal 9 al 15 febbraio, infatti, il manto argilloso di Buenos Aires darà il via allo swing sudamericano, destinato a terminare all’alba del mese di marzo con l’ultima tappa, a Santiago, in Cile. Ma di quest’ultimo torneo ne disquisiremo tra qualche settimana, mentre è tempo di mettere a fuoco il frizzante main draw della capitale argentina, dove Joao Fonseca, nel 2025, sollevò il primo titolo ATP in carriera.

Dopo mesi intensissimi sul cemento, si torna sulla terra rossa, e alla guida del tabellone principale ci sarà Francisco Cerundolo, numero 19 del mondo. Il fratello maggiore di Juanma dovrà attendere la sfida tra Dzumhur e un qualificato per debuttare a Buenos Aires, dove godrà del bye al primo turno. Nella parte alta del tabellone, spicca il nome di Matteo Berrettini, pronto a lanciare la sua stagione 2026 dopo la mancata presenza nel primo Slam dell’anno. Il tennista tricolore sfiderà il padrone di casa Federico Coria, nonché una delle tre wild card del IEB+ Argentina Open assieme a Barrena e Diaz Acosta.

Fonseca campione uscente

Il campione in carica, Fonseca – considerato uno dei profili più talentuosi dell’intero panorama tennistico – ha attraversato un inizio di stagione complicato a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno limitato anche nella trasferta australiana, ma in quel di Buenos Aires, il brasiliano – numero 3 del seeding – tornerà con uno stimolo maggiore, scongiurando ulteriori fastidi alla schiena. Joao attenderà l’esito del match tra Diaz Acosta e Tabilo per conoscere il primo avversario dell’avventura albiceleste.

Nella parte bassa di tabellone, il nome di Luciano Darderi salta subito all’occhio. L’azzurro sarà numero due del seeding a Buenos Aires, e c’è grande attesa per rivederlo sul manto rouge dopo la straordinaria evoluzione sul cemento. Anche lui approfitterà del “bye” per giocare un turno in meno, attendendo Garin e Barrios Vera. Saranno teste di serie anche Baez, Altmaier – che sfiderà il fratello minore dei Cerundolo, Juan Manuel -, Ugo Carabelli ed Etcheverry.