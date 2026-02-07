WTA Abu Dhabi: Bejlek sorprende Tauson, sfiderà Alexandrova in finale

Sara Bejlek continua la sua settimana perfetta all’Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open e conquista la sua prima finale WTA in carriera. La giovane ceca, classe 2006 e proveniente dalle qualificazioni, supera in semifinale la testa di serie numero 3 Clara Tauson con il punteggio di 7-5 3-6 7-5 dopo due ore e quarantasei minuti di gioco. Un match lungo e combattuto, caratterizzato da continui cambi di inerzia e dalle difficoltà fisiche accusate dalla danese, che hanno sì compromesso il match ma non le hanno comunque impedito di lottare fino all’ultimo game.

Bejlek strappa il primo set ad Abu Dhabi

L’avvio dell’incontro è equilibrato, con entrambe attente a non concedere soluzioni immediate in risposta. La prima a rompere l’equilibrio è Tauson, che nel quinto gioco sfrutta la terza palla break a disposizione per salire 3-2 e legittima subito il vantaggio tenendo il servizio per il 4-2. La danese sembra avere il controllo della situazione, ma Bejlek resta lucida e approfitta di una fase di maggiore imprecisione della rivale per recuperare il break.

Nel decimo game la testa di serie numero 3, già alle prese con un fastidio al tallone destro, è costretta a richiedere l’intervento del medico. Alla ripresa il set entra nella fase decisiva: Bejlek è chiamata a un passaggio delicato sul 5-5, ma annulla due palle break e difende il servizio per il 6-5. Nel dodicesimo gioco la ceca accelera, strappa la battuta a zero a Tauson e chiude il primo parziale 7-5, portandosi in vantaggio dopo una lunga volata.

Il rientro di Tauson

Nel secondo set Tauson cambia atteggiamento e parte con grande determinazione. La danese alza il ritmo fin dalle prime risposte e ottiene rapidamente due break, volando sul 4-1. Il suo gioco diventa più diretto ed efficace, mentre Bejlek fatica a ritrovare le sicurezze mostrate nel finale del primo parziale. La ceca prova a reagire e a rientrare nel set, ma Tauson riesce a gestire il margine costruito, difendendo i propri turni di servizio e limitando gli errori nei momenti chiave. Nel nono gioco la danese chiude il parziale 6-3 con un diritto particolarmente incisivo, riportando il match in parità e allungando la sfida al terzo set.

Bejlek trova la prima finale WTA ad Abu Dhabi

Il set decisivo si apre con una Bejlek più pronta a prendere l’iniziativa. La ceca trova subito il break e si porta in vantaggio, ma Tauson riesce a reagire e a rientrare, ristabilendo l’equilibrio. Lo stesso copione si ripete poco dopo: ottiene nuovamente un break di vantaggio, senza però riuscire a scappare definitivamente, mentre la danese recupera ancora una volta grazie a grande determinazione.

Con il passare dei game la fatica si fa sentire, soprattutto per Tauson, chiamata a fronteggiare i problemi fisici di cui sopra. Sul 5-5 il match diventa una vera prova di resistenza. Bejlek tiene il servizio e nel game successivo, alla quinta opportunità, riesce finalmente a strappare la battuta per allungare sul 6-5. Nel gioco conclusivo la ceca mantiene i nervi saldi e chiude l’incontro sul rovescio in rete della rivale, fissando il definitivo 7-5 e guadagnandosi l’accesso alla sua prima finale WTA, dove sfiderà Alexandrova, vincente in rimonta su Baptiste.