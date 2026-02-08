Coppa Davis: Cile a valanga sulla Serbia (senza Djokovic), Draxl eroico trascina il Canada

Il primo turno di Coppa Davis regala già i primi verdetti definitivi, con il Cile che travolge per 4-0 una Serbia orfana di Novak Djokovic. Sfruttando la spinta del pubblico di casa in quel di Santiago, i sudamericani hanno archiviato la pratica nel doppio grazie alla solidità di Jarry e Barrios Vera, rendendo di fatto un’esibizione il successo conclusivo di Soto su Djuric. Con questa vittoria convincente, i cileni staccano il pass per la fase a gironi di settembre, dove incroceranno le racchette con la Spagna.

Il ko dei serbi fa però masticare amaro gli appassionati, poiché salta così la possibilità di assistere ad un eventuale scontro stellare tra Nole e il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz nel turno successivo. Non mancano all’appello le altre corazzate europee. Germania e Croazia avanzano senza troppi affanni, con i tedeschi che liquidano il Perù (4-0) e i balcanici che domano la Danimarca (3-1) trascinati dal talento del giovane Dino Prizmic.

Draxl eroico: il Canada rimonta il Brasile nonostante gli infortuni

L’impresa di giornata in Coppa Davis porta la firma del Canada, che supera il Brasile 3-2 al termine di una vera e propria maratona di emozioni. Dopo essere finiti sotto 1-2 a causa della sconfitta nel doppio di Liam Draxl/Cleeve Harper contro l’esperienza di Orlando Luz e Rafael Matos, i nordamericani hanno ribaltato il tie grazie a un indomito Gabriel Diallo, capace di trascinare la sfida al decider battendo Matheus Pucinelli de Almeida al tie-break del terzo set.

L’eroe finale è stato però Liam Draxl. Nonostante un brutto infortunio alla caviglia destra nel primo set, che lo ha costretto a un medical time-out, il nativo di Newmarket è tornato in campo stoicamente, superando Gustavo Heide per 6-3 6-4. Tra gli applausi del pubblico della British Columbia, che ha omaggiato anche il ritirato Vasek Pospisil, il Canada si garantisce un posto per le sfide di settembre in casa, mentre il Brasile scivola nel Gruppo I.

Giappone amaro e gli altri verdetti in bilico

Se il Canada festeggia, per il Giappone l’epilogo è amaro. I nipponici sono stati eliminati in casa da un’ostica Austria, capace di imporsi per 3-2 nel match decisivo. Mentre il tabellone di settembre inizia a prendere forma, restano ancora diverse sfide in bilico. L’Australia si trova spalle al muro contro l’Ecuador (sotto 0-2), mentre gli Stati Uniti vedono la qualificazione a un passo dopo il doppio vantaggio sull’Ungheria. Stesso discorso per il Belgio, in vantaggio 2-0 sulla Bulgaria. Situazione di stallo, invece, per Francia–Slovacchia e Corea del Sud-Argentina, con i primi bloccati sull’1-1, mentre i sudamericani sono in vantaggio per 2-1 sugli asiatici. I prossimi incroci definiranno la griglia completa di una competizione che, pur con le sue assenze illustri, continua a regalare grandi emozioni.