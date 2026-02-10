WTA Doha: il Qatar è ancora amaro per Paolini. Jasmine saluta all’esordio contro Sakkari

M. Sakkari b. [6] J. Paolini 6-4 6-2

Il WTA 1000 di Doha si conferma maledetto per Jasmine Paolini, che saluta all’esordio. La sesta testa di serie cede il passo a Maria Sakkari, con il punteggio di 6-4 6-2.

Dopo alcune difficoltà iniziali, l’azzurra recupera un break di svantaggio e pare avere i mezzi per fermare l’avanzata di Sakkari. Tuttavia, uno smash insaccato in rete che l’avrebbe innalzata sul 4-2 risulta fatale per Jasmine, che a stretto giro cede nuovamente la battuta. Nel secondo set la greca capitalizza al massimo le occasioni e, con due break, spegne le speranze della sua avversaria.

La prestazione di Paolini ribadisce tutte le difficoltà che la numero 8 del mondo incontra sui campi del Qatar TotalEnergies Open, dove non ha mai vinto più di due match di fila. Una sequela di errori di misura e percentuali al servizio rivedibili – Jasmine fa meglio con la seconda di servizio, 57% di punti fatti, rispetto alla prima, con cui porta a casa solamente il 48% di punti – spianano la strada a Sakkari, protagonista dell’ennesima ottima prova del suo 2026.

Nel 2025 la greca ha ottenuto una sola vittoria contro una top 10 – proprio contro Paolini a Madrid – mentre in queste prime settimane di nuova stagione ha già regolato, oltre all’azzurra, Coco Gauff, cui si aggiunge il successo di prestigio su Naomi Osaka. Maria passa così a condurre nei testa a testa con la 30enne toscana per 3-2 – la sfida odierna è la prima a favore della ex numero 3 del mondo sul cemento.

Sakkari agli ottavi di finale sfiderà la vincente tra Linda Noskova e Varvara Gracheva.

Primo set: Paolini sull’ottovolante, una cinica Sakkari si porta avanti per 6-4

Inizio di match complesso per Paolini, che non trova il ritmo alla battuta. La prima latita e sulla seconda l’azzurra soffre, nonostante provi a rendersi insidiosa ricercando la profondità – infatti sul 30-15 commette anche un doppio fallo. E pronti via deve subito cancellare una palla break con l’ottima combinazione servizio a uscire e smorzata.

Nel terzo game permangono i problemi e anche il secondo turno di servizio si complica, quando un rovescio lungolinea sbagliato regala a Sakkari altri due break point. Paolini ha fretta durante lo scambio e un’indecisione tattica – una discesa a rete pentita – la costringe a cedere la battuta. Tuttavia, la reazione di Jasmine non tarda ad arrivare. La sesta forza del seeding fa 2-2 alla prima occasione utile, con una risposta d’incontro su cui Sakkari non può difendersi.

Entrambe le giocatrici salgono di livello e l’incontro si fa lottato. Nel sesto game l’azzurra ha la possibilità di andare in vantaggio di un break, ma non riesce a capitalizzare nessuna delle due occasioni, con molti rimpianti sulla prima, quando affossa in rete un semplice smash. È un duro colpo al morale per la toscana. Infatti, sul 4-4, cede un velenoso turno di battuta: Paolini attacca con titubanza e non riesce a controllare la successiva volée, spedendo la greca a servire per il primo set. Con un game a 0 Sakkari si porta avanti nel computo dei set per 6-4.

Secondo set: Paolini crolla, Sakkari avanza agli ottavi

Una situazione già difficile si complica ulteriormente quando Paolini incassa il break anche nel secondo set. Sull’1-1 l’azzurra è inefficiente con il servizio e regala da fondocampo. Così Sakkari può fare gara di testa grazie a una risposta vincente. Jasmine prova a rimettersi in carreggiata, conducendo qualche scambio in maniera più propositiva, e si guadagna due palle del controbreak. I rimpianti aumentano per l’azzurra, che sulla prima commette un errore in manovra, mentre sulla seconda è impaziente e si libera del punto con una smorzata, intuita da Maria, che piazza il recupero sulla riga.

Sotto di 3-1 i margini d’errore per la numero 8 del mondo si assottigliano; la greca, però, continua ad alimentare le sensazioni positive, soprattutto al servizio, con cui varia alla perfezione, disorientando Paolini. Sul 4-2 Sakkari ha la chance di mettere una seria ipoteca sul match, quando i gratuiti della sua avversaria propiziano la palla del doppio break di vantaggio. Tuttavia, incappa in un errore nello scambio. Il rovescio lungolinea, il vero colpo in più della partita per la numero 52 WTA, le consegna la seconda opportunità, che non si lascia sfuggire. Jasmine prova a sfondare da fondocampo, ma la difesa di Maria tiene e, obbligata a scendere a rete, la toscana sbaglia ancora una volée. Al primo match point Sakkari scrive l’epilogo per 6-2.