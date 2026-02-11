Swiatek, Gauff e Anisimova contro i cinque set per le donne. Iga: “Difficile mantenere alta la qualità”

Il circuito tennistico ha abbandonato la sede australiana soltanto un paio di settimane or sono, vedendo trionfare nella prima tappa Slam dell’anno Carlitos Alcaraz ed Elena Rybakina. Una questione, però, è stata sollevata pochi giorni dopo la conclusione dell’Happy Slam, proprio dal direttore del torneo, Craig Tiley, il quale ha proposto – per il futuro – un qualcosa di rivoluzionario per il tennis femminile. Al fine di attuare un processo di svecchiamento e introdurre una componente aggiuntiva per lo show, il boss di Tennis Australia ha intavolato l’idea di far giocare tre set su cinque, le donne, a partire dai quarti di finale, lasciando invece tutto invariato dal primo turno agli ottavi.

Le opinioni delle tenniste – Swiatek: “Forse avrei qualche vantaggio”

La proposta alquanto rivoluzionaria ha dato vita a delle fazioni, tra chi crede che possa essere edificante, in futuro, per lo spettacolo, e chi invece, da buon conservatore, vuole mantenere la tradizione tennistica. In verità, l’opinione più importante deriva proprio dalle giocatrici stesse, protagoniste in primo piano della vicenda, sulla quale si sono già esposte Iga Swiatek, Coco Gauff e Amanda Anisimova.

La polacca, ex numero uno del mondo, ha dichiarato: “Penso che con il mondo che sta correndo così veloce, non abbia molto senso giocare partite così lunghe. Soprattutto perché penso che sarebbe difficile mantenere alta la qualità per tutta la partita. Ma se mi chiedi specificamente del mio gioco, mi considero una delle giocatrici che riesce a sopportare bene la resistenza e le partite più lunghe. Penso che forse avrei qualche vantaggio. Onestamente, non ho mai giocato una partita così lunga, quindi non ho idea di come reagirebbe il mio corpo. Penso anche che cambierebbe l’intera stagione, perché dovremmo pianificare tutto in modo diverso e prepararci per queste partite lunghissime. Ci sarebbero sicuramente molte, molte più domande sul calendario”.

Al commento di Iga, si aggiunge anche quello di Coco Gauff, titubante sulla proposta del boss di Tennis Australia: “Voglio dire, potrei giocare al meglio dei cinque set? Probabilmente sì. Ma lo voglio? Insomma, sono tante partite. Non lo so – confessa – Dal punto di vista dello spettatore, credo che giocare al meglio dei cinque set sarebbe troppo sia per gli uomini che per le donne”. Anche Anisimova si è detta contraria all’idea di Tiley, focalizzando l’aspetto della tenuta fisica: “Insomma, abbiamo sempre giocato al meglio dei tre set, quindi credo che sarebbe un cambiamento pazzesco per noi. Inoltre è molto faticoso fisicamente per il corpo di una donna. Quindi sì, ovviamente preferisco giocare tre set, senza dubbio”.