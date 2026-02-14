ATP Buenos Aires, Darderi: “Se vinco con Baez non potrò festeggiare il mio compleanno. Sono un po’ pazzo …”

Terra Rossa e Luciano Darderi sono un binomio straordinario, anche se l’azzurro, recentemente, ha dimostrato di saperci fare alla grande anche quando calpesta altre superfici, e gli ottavi di finale raggiunti sul cemento di Melbourne testimoniano il suo enorme progresso. Intanto, a Buenos Aires, Luli ha collezionato l’ennesima vittoria di fila sul manto argilloso, qualificandosi in semifinale, dove sfiderà il padrone di casa Sebastian Baez. Ecco cos’ha detto l’azzurro – neo ventiquattrenne – in conferenza stampa al IEB + Argentina Open:

ATP Buenos Aires, Darderi: “Cambio della racchetta? Sono un po’ pazzo …”

D. Luciano, congratulazioni per la vittoria. Hai faticato un po’ nel primo set, credo soprattutto con il servizio, sei partito un po’ teso. Tu mi dirai meglio come ti sei sentito, poi ti sei sciolto abbastanza bene e hai vinto una bella partita.

Luciano Darderi: “È vero che è da molto che non gioco di notte, qui è un po’ diverso. Pedro ha iniziato molto bene, un po’ teso all’inizio, molto nervoso in alcuni momenti. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile con Pedro, è un grande giocatore e all’inizio non sono riuscito a trovare il ritmo giusto”.

“Ma per fortuna sono rimasto calmo. Ho lottato nei momenti importanti e credo di aver ribaltato la situazione al momento giusto, sul 6-5 del primo set, ed è lì che si è rotto il ghiaccio. Poi ho anche servito 0-30 nel primo game e credo che sia stato fondamentale. Lì ho iniziato a servire molto bene e non ho smesso con una percentuale alta sul primo servizio, credo che nel secondo sia stata quella la differenza“.

D. Mi chiarisci un dubbio? Che è successo con le racchette, tutti quei cambi da una all’altra? Mi chiedevo: che succede?

Luciano Darderi: “Il cambio delle corde e della racchetta è perché stavo provando la tensione. È un po’ diverso di notte, quindi sentivo che la tensione era un po’ più forte, perché stavo perdendo molto slancio. Ma è anche perché sono un po’ pazzo, non ti mentirò. A volte si cercano scuse quando si è nervosi e si cerca di uscire da quella situazione, ho aumentato un po’ la tensione e mi sfuggiva meno. Ma poi il primo set è stato difficile perché il punteggio non rispecchiava l’andamento del gioco“.

“Baez avrà il pubblico a suo favore ma …”

D. Come prevedi che andrà la partita contro Seba (Baez, Ndr)?

Luciano Darderi: “Ovviamente abbiamo giocato molte volte con Seba, non era la prima volta che giocavamo in Australia, anche lui ha avuto un ottimo inizio di anno, credo che entrambi stiamo giocando ad alti livelli, oggi ho visto una partita difficile con Camilo che era molto in fiducia, è stata una partita combattuta, non so se ha recuperato il set point nel primo set, non ricordo, ma è stata una partita molto combattuta, credo che entrambi stiamo riprendendo il ritmo su terra. Sarà un’altra partita combattuta, ovviamente lui avrà molto pubblico a suo favore, ma in campo è uno contro uno, bisogna essere concentrati, cercare di fare del proprio meglio e concentrarsi sul proprio gioco, non cercare di distrarsi e cercare il lato positivo della partita”.

D. Domani è il tuo compleanno, volevo distrarti un po’ dal tennis, come lo festeggerai?

Luciano Darderi: “La verità è che ancora non so nulla, ho visto che giocheremo alle 6 del pomeriggio e dopo la partita si vedrà se vincerò o perderò. La vita del tennista è dura perché se vinco non potrò festeggiare il mio compleanno essendo in finale, sarà un po’ brutto, sicuramente solo una cena e poi a letto presto perché il giorno dopo si giocherà di nuovo. Se perdo sicuramente festeggerò e se vinco sarò contento perché sono in finale. È molto bello giocare la semifinale a Buenos Aires nel giorno del mio compleanno, è un grande regalo. Al di là della vittoria o della sconfitta sarò molto felice perché nel giorno del mio compleanno gioco una semifinale, un ATP a soli 24 anni domani, è davvero molto bello”.

ATP Buenos Aires, Darderi: “Lo stress lo gestiamo tutti allo stesso modo”

D. Che tipo di stress stai affrontando in questo momento?

Luciano Darderi: “Lo stress lo gestiamo tutti, credo che siamo tutti nervosi allo stesso modo, è solo un altro torneo, bisogna cercare di entrare in campo e giocare al meglio, io cerco di pensarla così. Ho iniziato un po’ teso, ma poi sono riuscito a sciogliermi perché guardavo molto fuori, parlavo molto con le persone, con mio padre, cercando scuse, e poi quando sono riuscito a concentrarmi credo di aver tirato fuori il mio miglior tennis. Cerco di concentrarmi partita dopo partita e di fare del mio meglio per vincere“.

ATP Buenos Aires, Darderi: “Magari non vinco un 1000 ma …”

D. Oggi pensi che quando un giocatore sotto di te in classifica gioca contro di te sa che non sarà facile batterti?

Luciano Darderi: “La verità è che ora non ricordo chi ho battuto e con chi ho perso, gioco tutti i giorni della mia vita. Credo che quando entro in campo cerco sempre di vincere, indipendentemente dall’avversario che ho di fronte. Cerco sempre di dare il massimo e basta. Non so quali siano le mie statistiche perché non le seguo, ma di solito quando gioco con un ranking più basso vinco“.

E credo che sia per questo che ho il ranking che ho, per la continuità. Forse non vinco un master 1000, ma ho molta continuità nei tornei un po’ più bassi. Ora negli ultimi tre Grand Slam ho dimostrato che giocando cinque set ho fatto bene, e credo che questo dimostri anche una buona regolarità non solo negli ATP 250 ma anche nel Grand Slam, perché quando si gioca cinque set è lì che si vede il vero potenziale, perché sono i tornei più importanti”.