ATP Delray Beach, il tabellone: ci sono Cobolli e Bellucci

E’ stato sorteggiato il main-draw del Delray Beach Open, ATP 250 che si svolge in Florida, precisamente nella contea di Palm Beach. Nelle sue prime cinque edizioni, il torneo statunitense è stato ospitato nella location di Coral Springs. Dal’99 l’approdo a Delray Beach, con l’anno successivo – il primo del nuovo millennio – che ha visto anche il cambio di superficie con il passaggio dalla terra al cemento outdoor.

Cobolli e Bellucci per risvegliarsi

L’evento prenderà effettiva forma a partire da lunedì 16 febbraio e vedrà all’opera ai nastri di partenza ben due tennisti azzurri: Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Il romano non sta vivendo certo il miglior momento della sua giovane carriera. Finora in stagione ha vinto un solo match a fronte di quattro sconfitte, il bilancio non migliora neppure inserendo nel computo le esibizioni di inizio stagione: 2 successi e 6 KO. Flavio è stato eliminato all’esordio sia a Dallas, per mano di Pinnington Jones, sia a Montpellier nel derby con Nardi. L’unica gioia è arrivata in United Cup contro il ritrovato Stan Wawrinika – che nel prossimo aggiornamento di classifica, a 40 anni suonati, rientrerà tra i primi 100 per la prima volta da luglio 2024 – dopo una sfida meravigliosamente interpretata da entrambi. Ma già la prima uscita del 2026 era stata un segnale di cattivo auspicio: KO con match point evaporato al cospetto di Rinderknech.

Fritz, Ruud e Tien a completare il poker dei quattro favoriti

Essendo testa di serie n°3, Cobolli godrà di un bye all’esordio: al secondo turno affronterà il vincente del confronto che vedrà protagonisti il francese Terence Atmane (n°64 ATP) e la wild-card di casa Patrick Kypson (n°109 ATP). Il discorso da fare è ben diverso per il mancino di Busto Arsizio che dopo aver ritrovato fiducia centrando la scorsa settimana la semifinale al Challenger del Bahrain, va a caccia del primo ruggito stagionale a livello ATP. Al primo turno, tuttavia, Mattia avrà un compito arduo: superare il campione uscente Miomir Kecmanovic. In caso di successo, Bellucci troverebbe la testa di serie n°4 Learner Tien.

A guidare il seeding ci sono Taylor Fritz, prima testa coronata e impegnato fra poche ore nella semifinale di Dallas contro Cilic, e il fresco papà Casper Ruud. Flavio è stato inserito nella metà bassa del tabellone, Mattia in quella superiore.