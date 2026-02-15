ATP Buenos Aires, Darderi: “Penso di essere completo. Top 10 obiettivo a lungo termine”

Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il compleanno. Luciano Darderi continua la sua marcia trionfale sulla terra battuta sudamericana e, con la dodicesima vittoria consecutiva nel circuito maggiore su questa superficie, stacca il pass per la finale dell’IEB + Argentina Open 2026. L’azzurro ha spento i sogni di una finale tutta argentina superando con un solido 7-6(2) 6-1 Sebastian Baez (n. 34 ATP), confermandosi un giocatore ostico, solido e in fiducia totale.

Per Darderi si tratta della quinta finale in carriera, dove cercherà di mantenere l’invincibilità (vanta un record di 4-0 negli atti conclusivi). Ad attenderlo ci sarà Francisco Cerundolo, in un match che si preannuncia infuocato. Nella conferenza stampa post-partita, Luciano ha analizzato il match e il suo percorso con grande lucidità, partendo dal valore simbolico di questa vittoria contro Baez: “Sì, due anni fa, quando era il mio compleanno, ho perso contro Seba qui agli ottavi di finale. Non so se fosse il giorno prima o il giorno dopo, ma dopo due anni mi sono vendicato. Nel tennis è sempre una questione di rivincite. Non riesco a spiegare la gioia che provo per essere approdato in finale nel giorno del mio compleanno. Non potrebbe essere meglio di così, con tutta la mia famiglia qui. Mio padre, mia madre. È un qualcosa di speciale”.

ATP Buenos Aires, Darderi: “Obiettivo top 20, a lungo termine …”

Darderi ha poi riflettuto sulla crescita mentale e tecnica che lo ha portato a ridosso dei grandi del circuito, ponendo l’accento sulla capacità di resilienza: “Penso che la cosa più importante dell’ultimo anno sia stata quella di imparare a soffrire nei momenti cruciali. Credo ci siano momenti importanti in ogni partita, dove sai di dover resistere. È questo l’aspetto che mi fa vincere più partite. Sto servendo molto bene, sto attaccando molto bene. Penso di essere piuttosto completo. Ovviamente, ci sono molti giocatori contro cui devi lottare. Puoi vincere o perdere ma, più il livello del tuo gioco sale, meno giocatori riescono a batterti. Il mio obiettivo attuale è la top 20, mentre a lungo termine è la top 10. Quindi voglio procedere passo dopo passo, credendo nel mio tennis e lavorando sodo”.

Sulla sfida che assegnerà il titolo contro l’idolo di casa Cerundolo, l’azzurro mantiene i piedi per terra: “Stiamo giocando entrambi ad un buon livello. Ecco perché siamo in finale. Poi, è chiaro, avremmo potuto perdere tranquillamente contro Seb (Baez, ndr.) o Tommy (Etcheverry, ndr.). Contro Baez è stata una gara abbastanza complicata da giocare. In condizioni difficili”.

Il legame con l’Italia e il rapporto con Pérez Roldán

Inevitabili le domande sulle sue origini e sulla scelta, fatta da giovanissimo, di rappresentare il tricolore, oltre al rapporto speciale con una leggenda del tennis argentino come Guillermo Pérez Roldán: “Essere in finale a Buenos Aires è speciale. È un torneo molto prestigioso. Ero molto piccolo quando sono partito per l’Italia. In quel momento sentivo che era la scelta migliore per la mia carriera. Non è che ci sia qualcosa contro l’Argentina. Proprio come molte persone emigrano per motivi di lavoro, per me questo era un lavoro ed era il mio sogno”.

Sul rapporto con Pérez Roldán, Luciano ha aggiunto: “Abbiamo un rapporto speciale. Lui ha attraversato momenti molto difficili con suo padre ed è una splendida persona. Mi ha aiutato quando ero intorno alla posizione 500/600 del ranking e, dallo scorso anno, passiamo alcune settimane insieme. Ci troviamo bene con lui”.

ATP Buenos Aires, Darderi: “Cerco di affrontare le finali con una mentalità vincente”

Infine, una battuta sul suo straordinario feeling con le finali e sul programma della giornata: “Cerco sempre di affrontare le finali con una mentalità vincente, positiva. La prossima gara è un po’ più speciale perché si tratta di una finale, ma non cambia molto. Il lato positivo è che gioco alle 16, quindi, anche se solo per un po’, potrò festeggiare il mio compleanno”.