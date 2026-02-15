TV e Rete: il ritorno di Alcaraz e Sinner su SKY Sport (16-22 febbraio)

Torna il grande tennis, con quattro tornei in diretta su Sky ein streaming su NOW. A partire da domenica 15 febbraio, in programma tutto lo spettacolo del WTA 1000 di Dubai, dell’ATP 500 di Doha, dell’ATP 500 di Rio de Janeiro e dell’ATP 250 di DelRay Beach. A Dubai occhi puntati soprattutto su Jasmine Paolini, vincitrice del torneo nel 2024, su Coco Gauff e Mirra Andreeva, che difenderà il titolo della passata edizione. Sul cemento di Doha, andrà in scena un nuovo capitolo della rivalità che sta riscrivendo la storia del tennis, quella tra Jannik Sinner, al suo esordio nel torneo, e Carlos Alcaraz. A Rio, saranno tre gli italiani in gara: Luciano Darderi, testa di serie numero due del torneo, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Appuntamento, dunque, su Sky Sport Tennis, il canale di riferimento per gli appassionati dove seguire i live e con il commento in italiano degli gli incontri dei giocatori italiani, oltre ai match principali.

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky Sport e in streaming su NOW

Domenica 15 febbraio

Dalle 8 alle 20 – WTA 1000 Dubai

su Sky Sport Tennis e Sky Sport 259

Lunedì 16 febbraio

Dalle 8 alle 4 – Il meglio dei tornei

su Sky Sport Uno (fino alle 18), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.30)

Martedì 17 febbraio

Dalle 8 alle 4 – Il meglio dei tornei

su Sky Sport Uno (fino alle 16.30), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 21)

Mercoledì 18 febbraio

Dalle 8 alle 4 – Il meglio dei tornei

su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Mix (fino alle 20.30)

Giovedì 19 febbraio

Dalle 11 alle 4 – Il meglio dei tornei

su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Mix (fino alle 18.45)

Venerdì 20 febbraio

Alle 14 – 1a semifinale WTA 1000 Dubai

su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Alle 16 – 2a semifinale WTA 1000 Dubai

su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Alle 17.30 – 1a semifinale ATP 500 Doha

su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Alle 19 – Il meglio dell’ATP 500 di Rio de Janeiro e dell’ATP 250 di Delray Beach

su Sky Sport Arena

Alle 19.30 – 2a semifinale ATP 500 Doha

su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Dalle 21.30 alle 4 – Il meglio dell’ATP 500 di Rio de Janeiro e dell’ATP 250 di Delray Beach

su Sky Sport Tennis

Sabato 21 febbraio

Alle 16 – finale WTA 1000 Dubai

su Sky Sport Tennis

Alle 19 – finale ATP 500 Doha

su Sky Sport Tennis

Alle 21 – 1a semifinale ATP 500 Rio de Janeiro

Su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Alle 21 – 1a semifinale ATP 250 Delray Beach

su Sky Sport Max

Alle 23 – 2a semifinale ATP 500 Rio de Janeiro

su Sky Sport Tennis

Alle 2 – 2a semifinale ATP 250 Delray Beach

su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Domenica 22 febbraio

Alle 21.30 – finale ATP 500 Rio de Janeiro

su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Alle 22.00 – finale ATP 250 Delray Beach

su Sky Sport Arena