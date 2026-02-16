Forfait per Musetti ad Acapulco: “La riabilitazione non è finita”

Il n.5 al mondo necessita di qualche altra settimana di riposo prima di tornare sui campi da tennis. E’ stato lo stesso Lorenzo Musetti ad annunciare il suo forfait dall’Atp 500 di Acapulco, in Messico, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo.

“Desidero condividere un aggiornamento – ha scritto Musetti sui social -. Ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto – non vedo l’ora di tornare a competere“.

L’azzurro è ancora alle prese con il risentimento all’adduttore della gamba destra, un infortunio da sovraccarico e fortunatamente non da lesione ma che ha privato Musetti, oltre che della partecipazione ad Acapulco, della possibilità di godersi l’impresa che stava facendo contro Novak Djokovic.

Ad Acapulco nel 2021 Musetti aveva centrato una clamorosa semifinale arrendendosi a Stefanos Tsitsipas. Anche l’anno scorso aveva annunciato la partecipazione all’ATP 500 messicano, ma fu costretto a ritirarsi a causa di un infortunio al polpaccio.