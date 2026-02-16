WTA Dubai: vincono Bencic e Navarro, fuori Raducanu e Ostapenko. Avanti anche Jovic e Tauson

Si chiudono il 16 febbraio gli incontri valevoli per l’accesso al secondo turno del WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, secondo appuntamento di categoria del 2026.

[14] E. Navarro b. [Q] E. Ruse 6-4 7-5

Esordio agevole per Emma Navarro al WTA 1000 di Dubai che, favorita dal tabellone, avanza al secondo turno sconfiggendo Elena-Gabriela Ruse per 6-4 7-5 in un’ora e 47 minuti. La tennista statunitense ha strappato il pass per il secondo turno e dovrà ora cercare di eguagliare il suo ultimo, e miglior, risultato nella manifestazione. Nel 2025, Emma perse, da ottava del seeding, al secondo turno: dopo un avvio già complicato contro Belinda Bencic, si arrese alla wildcard Sorana Cirstea.

La statunitense ha ottenuto il break decisivo sempre nell’ultimo game utile. Se nel secondo set, tuttavia, la parità ha fatto da padrona, nel primo parziale Navarro ha dovuto rimediare a un suo passaggio a vuoto. Il primo set la vedeva infatti avanti 5-2, con la tennista rumena che faticava a incidere al servizio. Sul 5-3, Emma ha concesso le palle break necessarie all’avversaria per rientrare. L’epilogo è arrivato poco dopo: Navarro ha chiuso per 6-4, chiudendo il set anche grazie a una prestazione solida in risposta.

Nel secondo parziale le occasioni di break ci sono state ugualmente, ma sono state sfruttate meno, con una conversione del 40% da parte di Navarro e del 33% da parte di Ruse. A spuntarla, ancora una volta in extremis, è stata la statunitense, che ha eliminato la tennista rumena regalandosi il secondo turno al WTA 1000 di Dubai contro Elise Mertens.

[9] B. Bencic b. J. Bouzas Maneiro 2-6 6-1 6-2

La tennista svizzera vince in rimonta e continua il suo cammino intorno alla decima posizione. Jessica Bouzas Maneiro non riesce invece a capitalizzare un primo parziale dominato, soprattutto al servizio, e si fa rimontare nettamente da Bencic. Il punteggio finale è 2-6 6-1 6-2 dopo appena un’ora e quaranta di gioco.

Rispetto al 2025, Belinda è entrata nel torneo con 53 posizioni in più nel ranking e con una fiducia diversa, quella di chi è finalmente tornata al vertice. Nella Race è provvisoriamente decima e il torneo di Dubai potrebbe aiutarla a spingersi ancora più avanti. La giocatrice svizzera vinse il torneo sette anni fa, sconfiggendo in finale Petra Kvitova 6-3 1-6 6-2.

L’incontro ha visto un’ottima Bouzas Maneiro per i primi otto giochi, con la spagnola forte di un 93% di punti vinti con la prima e il 70% di punti vinti in risposta sulla seconda di Belinda. Da lì, il crescendo della campionessa di Dubai 2019 è stato fortissimo e ha trasformato il match in un dominio svizzero. Bencic ha conquistato con autorità sia il secondo parziale, in cui il game più duro è stato l’ultimo, con tre set point annullati, sia il set decisivo, in cui ha alzato ulteriormente i ritmi.

La prossima avversaria della tennista svizzera sarà la ventenne ceca Sara Bejlek, vincitrice sulla turca Sonmez con un doppio 6-2.

WTA 1000 Dubai, altri incontri: esce sconfitta in lotta Raducanu, avanzano Jovic e Tauson

Brutto arresto per Emma Raducanu, costretta ad arrendersi alla lucky loser croata Antonia Ruzic per 6-1 5-7 6-2. La numero 67 del ranking WTA ha strappato il pass per il secondo turno, dove troverà la numero 104 del mondo Anastasia Zakharova.

Con un punteggio che recita un triplo 6-1, la statunitense Iva Jovic ha battuto la lucky loser uzbeka Kamilla Rakhimova. Un match che sulla carta poteva essere più semplice si è complicato dopo un secondo parziale difficile, ma la numero 16 del seeding a stelle e strisce è riuscita a tenere la situazione sotto controllo. L’americana se la vedrà con la giovane russa Diana Shnaider, numero 21 del ranking WTA.

Avanti anche Clara Tauson che, forte della dodicesima testa di serie, ha regolato in due set, per 7-6(4) 6-2, una Sofia Kenin in pessima forma. La giocatrice danese al secondo turno affronterà un’altra statunitense: Peyton Stearns. In quello che si preannunciava come un match combattuto, è caduta Jelena Ostapenko contro Anna Kalinskaya. Le numero 27 e 23 del mondo hanno messo in scena una dura battaglia terminata 2-6 6-1 6-4 in favore della tennista russa. La sua prossima avversaria sarà la terza forza del tabellone, Coco Gauff.