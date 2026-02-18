ATP Delray Beach: Bellucci si ferma al primo turno, Kecmanovic passa in due set

M. Kecmanovic b. M. Bellucci 6-1 6-4

Al Delray Beach Open 2026, il serbo Miomir Kecmanovic (n. 83 ATP) ha iniziato il suo cammino nel torneo statunitense con una vittoria solida contro Mattia Bellucci. 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco il risultato finale. Kecmanovic ha dimostrato una buona gestione dei propri turni di servizio e ha messo costantemente pressione al mancino italiano, il quale non è stato in grado di trovare la chiave per comandare gli scambi e imprimere maggiore ritmo al proprio gioco.

Bellucci, attualmente intorno alla 109ª posizione mondiale, si era presentato a Delray Beach con l’intento di costruire una buona settimana. Ma ha dovuto cedere alla solidità del serbo, motivato a fare il bis del titolo, vinto nella scorsa stagione. Lascia pochi punti all’azzurro, che non è riuscito a procurarsi una singola palla-break in tutto l’incontro. Kecmanovic si proietta al secondo turno contro la testa di serie numero 4, lo statunitense Learner Tien.

Delray Beach, non solo Bellucci

Nel resto del torneo, Tiafoe, Michelsen e Giron sono già al secondo turno, ma non solo. Altri giocatori di casa hanno fatto sentire la loro presenza: il nordamericano Tommy Paul, quinta testa di serie, ha avuto la meglio in tre set su Corentin Moutet. Brandon Nakashima, settimo del seeding, ha battuto Marin Cilic in una battaglia vinta con due tie-break. Inoltre abbiamo assistito a ben due derby a stelle e strisce, dove sono usciti vincitori Korda e inaspettatamente il qualificato Zachary Svajda, numero 106 del ranking.

In Florida l’attenzione ora passa al tennista romano Flavio Cobolli, il quale affronterà il francese classe 2002 Atmane. Flavio è testa di serie numero 3 e debutterà direttamente al secondo turno in un match in programma intorno all’1 italiana (19:00 ora locale). In palio c’è l’accesso agli ottavi e il vincente affronterà uno tra Coleman Wong e il giocatore di casa Brandon Nakashima.

Di Federica Migliorati