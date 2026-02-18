ATP Doha: Alcaraz gestisce le difficoltà e Royer e vola ai quarti

[1] Carlos Alcaraz b. Valentin Royer 6-2 7-5

Parte dominante, poi qualche passaggio a vuoto e infine la reazione da numero uno del mondo. Carlos Alcaraz supera Valentin Royer in un’ora e 35 minuti, al termine di una partita meno lineare di quanto dica il punteggio, ma gestita con autorità nei momenti decisivi.

Primo set: ritmo e controllo

Alcaraz imposta subito uno scambio verticale, prende campo e trova il break nel terzo game. Royer prova a restare agganciato con un tennis aggressivo e qualche accelerazione ben riuscita, ma lo spagnolo gestisce senza affanni. Quando il francese forza oltre misura, arrivano gli errori. Un secondo break indirizza il set e Alcaraz chiude 6-2 in 36 minuti, con la sensazione di avere sempre il controllo delle operazioni.

Secondo set: il ritorno di Alcaraz

Il copione cambia. Alcaraz alterna colpi brillanti a diversi errori di diritto, mentre Royer alza il livello e trova il break per il 3-1. Il francese gioca con determinazione, spinge e sale fino al 5-2, meritando il vantaggio. Sul 5-3, però, la partita gira. Alcaraz aumenta l’intensità, risponde più profondo e si prende il controbreak. Da lì in avanti domina: quattro giochi consecutivi, accelerazioni più pulite e maggiore ordine negli scambi. Il sorpasso arriva sul 6-5 e al servizio chiude senza esitazioni 7-5.

Royer, numero 60 del mondo, esce dal torneo con una prova solida e coraggiosa. Alcaraz ha mostrato qualche passaggio a vuoto, ma anche la capacità di rimettere rapidamente la partita sui binari giusti. Ai quarti affronterà Karen Khachanov, avversario che nei cinque precedenti è riuscito a strappargli un solo set. Sarà un test diverso, contro un giocatore più strutturato e abituato a questi palcoscenici, ma Alcaraz arriva con la consapevolezza di saper correggere in corsa le proprie difficoltà.