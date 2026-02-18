ATP Rio, Darderi sorpreso da Cerundolo junior. Brasile in festa per Fonseca

Non tutte le settimane sulla terra sudamericana si assomigliano. A Rio il ritmo è diverso, più ruvido, più fisico, e spesso non concede margine a chi arriva con energie residue…e così Luciano Darderi si ferma al primo turno. Piegato in tre set da Juan Manuel Cerundolo, mentre l’Argentina fa incetta di successi e il Brasile si aggrappa all’entusiasmo dell’idolo di casa, Joao Fonseca.

Darderi, fatica e rimpianti a Rio

La settimana intensa di Buenos Aires presenta il conto. Luciano Darderi cede 6-1 3-6 6-4 a Juan Manuel Cerundolo, il minore dei fratelli, dopo due ore e diciannove minuti in cui la partita si accende e si spegne a ondate. L’avvio è complicato: l’azzurro appare contratto, paga la stanchezza e subisce subito l’aggressività del rivale, che vola sul 4-0 con due break consecutivi. Darderi evita il tracollo salvando due palle dello 0-5, ma il primo set è ormai indirizzato e si chiude 6-1.

Nel secondo parziale cambia l’inerzia. L’italiano ritrova profondità e coraggio, strappa il servizio con un diritto incrociato violento e consolida il vantaggio con un rovescio vincente. Il 6-3 rimette in equilibrio il match e riaccende la fiducia.

Il terzo set, però, è una battaglia di nervi. Il passaggio chiave arriva nel terzo gioco nella serata di Rio: Darderi, avanti 30-0, subisce il break che sposta definitivamente l’equilibrio. Cerundolo annulla le chance del controbreak, si difende nel momento più delicato e chiude 6-4 al terzo match point.

I numeri raccontano una sfida intensa: 67% di prime, 29 vincenti ma 37 gratuiti per l’azzurro, contro i 21 errori del sudamericano.

Da Cerundolo a Cerundolo: l’Argentina prende ritmo

Dal fratello minore al maggiore, il passo è naturale. Se Juan Manuel elimina Darderi, Francisco Cerundolo conferma il suo status da numero 1 del tabellone con una vittoria solida su Mariano Navone (6-3 6-4).

L’Argentina, storicamente in love con il torneo brasiliano, riempie il tabellone e trasforma Rio in un’estensione ideale del proprio circuito sulla terra. Nei derby tutti albiceleste avanzano anche Tomas Martin Etcheverry, che rimonta Francisco Comesana (3-6 6-3 6-4), e Roman Andres Burruchaga, vincente su Camilo Ugo Carabelli (6-3 6-4).

Fonseca, il rumore del futuro

E poi c’è Rio che vibra per il tennis e il carnevale. Joao Fonseca, numero tre del seeding e simbolo del Brasile tennistico, soffre un set nel derby con Monteiro prima di dilagare 7-6 6-1.

Il pubblico lo accompagna punto dopo punto, quasi a voler spingere in avanti un’idea di futuro. Non è solo una vittoria, ma la voglia netta di trovare a Rio il protagonista del torneo, superando quell’impasse di inizio stagione che sembra non voler far sfiorire il bocciolo promesso. Tra i risultati più rilevanti spicca la clamorosa eliminazione di Sebastian Báez, bicampione in carica e testa di serie numero quattro, battuto dal lucky loser Jaime Faria con un netto 7-5 6-1.