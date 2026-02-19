ATP Delray Beach: Wong domina Nakashima. Avanzano ai quarti Ruud e Korda

In Florida, è in corso il Delray Beach Open, già giunto agli ottavi di finale. Il torneo ‘250 statunitense ha finalmente rivisto una buona versione di Flavio Cobolli, approdato ai quarti dopo la vittoria ottenuta ai anni del francese Atmane.

Nei tre incontri della parte alta di tabellone (gli ottavi verranno completati nella notte italiana del 20 febbraio) si sono messi in mostra Sebastian Korda, Casper Ruud e certamente Coleman Wong, il classe 2004 di Hong Kong che ha realizzato l’upset di giornata. Korda si è accaparrato il derby statunitense col giovane Michelsen in meno di due ore, sconfiggendo il connazionale con lo score di 6-3 7-6. Il figlio d’arte, avanza ai quarti a Delray Beach – dove sfiderà Ruud -, torneo in cui raggiunse la sua prima finale a livello Tour, nel 2021, sconfitto in quel frangente da Hubert Hurkacz.

(Q)uarter-finals incoming 🇭🇰



Qualifier Coleman Wong dispatches [7] Nakashima 6-4, 7-6(4) at Delray Beach!#DBOpen pic.twitter.com/X29YhmMdfb — ATP Tour (@atptour) February 18, 2026

Uscita di scena a sorpresa per il numero 7 del seeding, Brandon Nakashima, preso a pallate dallo scatenato ventunenne, giunto alla seconda vittoria in carriera contro un top 30, dopo aver battuto Ben Shelton a Miami lo scorso anno. Wong, proveniente dal tabellone cadetto, ha messo a segno la quarta vittoria consecutiva, e adesso è approdato tra i migliori 8 tennisti del torneo – per la seconda volta in carriera a livello ATP -, dove affronterà l’azzurro Flavio Cobolli. Pratica complicata, invece, per Casper Ruud, costretto agli straordinari dall’ostico Marcos Giron. Il padrone di casa è partito bene, imponendosi nel primo set (6-4), ma l’ex numero due del mondo – neo-papà da poche settimane -, ha fatto valere la sua esperienza, rimontando l’avversario statunitense e raggiungendo Sebastian Korda ai quarti di finale di Delray Beach.