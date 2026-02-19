ATP Miami: Alcaraz, Sinner e Djokovic presenti nell’entry list. Assieme a loro ci saranno tutti i top 10 al via

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic, ovvero i primi tre giocatori del ranking ATP, torneranno a sfidarsi al Miami Open, il secondo evento ATP Masters 1000 della stagione 2026, dove figurano come iscritti nell’entry list diramata dagli organizzatori.

2026 Miami Open Entry Lists pic.twitter.com/QI0Ag2uhbs — 🩵 (@VenusGauff) February 18, 2026

Il torneo sul cemento americano dell’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL , è in programma dal 18 al 29 marzo, e vedrà la partecipazione di tutti i giocatori della Top 10 mondiale. Il numero 1 del mondo Alcaraz punta a riconquistare il trofeo nel luogo in cui ha ottenuto il suo primo trionfo in un Masters 1000 nel 2022. Tra lo spagnolo e il titolo però c’è di mezzo Sinner. L’italiano vanta nel torneo un record di 19 vittorie e 3 sconfitte in quattro partecipazioni, dove ha raggiunto la finale tre volte, conquistando il titolo nella sua più recente apparizione nel 2024.

Tra i due litiganti ci sarebbe anche il 38enne Djokovic, che tornerà a gareggiare in un torneo che ha vinto sei volte, eguagliando il record di Andre Agassi. Il serbo, che ha iniziato il 2026 raggiungendo la sua prima finale Slam dal 2023 agli Australian Open, è il finalista uscente di Miami avendo perso la finale dello scorso anno contro Jakub Mensik. Proprio il tennista ceco, tornerà nel sud della Florida per difendere il titolo, assieme a Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz, altri due ex campioni presenti nell’entry list.

Per quanto riguarda gli azzurri, oltre a Jannik Sinner, figurano: il numero 5 del mondo Lorenzo Musetti, che ha da poco annunciato il forfait da Acapulco, Flavio Cobolli (20), Luciano Darderi (21), Matteo Berrettini (57) e Lorenzo Sonego (67).

Possibile anche il potenziale ritorno del danese Rune dopo la rottura del tendine d’Achille dello scorso anno. Il 22enne figura nella lista degli iscritti come 18esima testa di serie.

Per quanto riguarda i più giovani a Miami ci sarà di sicuro il 19enne brasiliano Joao Fonseca, che nel 2025 ha attirato grande attenzione durante il suo memorabile percorso fino al terzo turno. Assieme al brasiliano da tenere d’occhio ci saranno: Lehecka (22), Tien (23), Machac (31), e il canadese Diallo (39). A chiudere la lista iniziale dei partecipanti il numero 77 del mondo Jan-Lennard Struff.

Il torneo prendere il via con le qualificazioni prevista da domenica a martedì, ovvero dal 15 al 17 marzo.