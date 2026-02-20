ATP Delray Beach: Fritz e Paul vincono e si ritrovano ai quarti. Tien si impone su Kecmanovic

Il torneo ATP 250 di Delray Beach ha visto nella notte italiana completarsi la partite degli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Bene gli americani, capeggiati da Taylor Fritz, testa di serie numero uno, e Tommy Paul, quinta forza del tabellone, entrambi vittoriosi. I due si ritrovano adesso ai quarti, dove si sfideranno in un derby a stelle e strisce che promette spettacolo. Sempre in casa USA, vincono e convincono anche il buon Learner Tien e Frances Tiafoe.

[1] T. Fritz b. [NG] R. Jodar 7-6(4) 6-4

Taylor Fritz, testa di serie numero uno, supera lo spagnolo Rafael Jodar per 7-6(4) 6-4 in 1h 48′. Il beniamino di casa ha messo a segno 15 ace e ha annullato due delle tre palle break affrontate, mettendo a referto l‘84% di punti con la prima palla. Nonostante la sconfitta, è da sottolineare la prova dello spagnolo, che ha mostrato una propensione per il gioco di attacco di alcaraziana memoria.

Il primo parziale, ad eccezione di due break nei primi tre giochi, si sviluppa nei rispettivi turni di battuta. Giunti al tie-break l’americano si impone per 7-4 grazie al minibreak decisivo conquistato nell’ottavo punto. Nel secondo parziale l’iberico cerca di non perdere contatto da Fritz, arrivando anche ad annullare cinque palle break prima di incassare il definitivo 6-4. Taylor prosegue nel buon stato di forma messo in mostra dal rientro negli Stati Uniti, dove ha raggiunto la semifinale a Dallas la scorsa settimana. Il campione di Delray Beach nel 2023 e 2024, proseguirà adesso la sua corsa al titolo contro l’amico Tommy Paul.

[5] T. Paul b. [LL] A. Walton 7-6(11) 6-3

Tommy Paul, testa di serie numero cinque del tabellone, piega il lucky loser australiano Adam Walton per 7-6(11) 6-3 in un’ora e trentotto minuti. Dopo il break di svantaggio iniziale, dove l’americano è andato sotto 1-4, cambia marcia a metà set, salvando ben cinque set point e aggiudicandosi un tesissimo tie-break per 13-11. Nel secondo parziale invece la quinta forza del seeding macina punti al servizio, dove non concede nemmeno una palla break, dall’alto del suo rendimento sia con la prima palla (88% di punti vinti) che con la seconda (60%). Lo statunitense sfrutta così il break sul 2-0 per suggellare un set ampiamente amministrato e chiudere 6-3 volando ai quarti di finale di Delray Beach.

[4] L. Tien b. M. Kecmanovic 6-4 6-7 (4) 7-6 (5)

L’americano Learner Tien, testa di serie numero quattro, batte il serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 6-7(4) 7-6(5) in 2h 18′. Il 20enne è stato a un passo dal baratro, o meglio, a due punti dalla sconfitta contro il campione in carica – che ha servito per il match sul 5-4 nel set decisivo. Il gioco del giovane staunitense è stato ampiamente sorretto dalla consistenza della sua prima mancina, specie nel terzo set, dove ha conquistato un impressionante 90% di punti con la prima. Il padrone di casa ottiene il set di apertura a proprio favore con il break nel settimo gioco, trasformando il primo set point per chiudere 6-4. Ma il suo avversario non si scoraggia e torna alla carica nel secondo set, dove si porta avanti sul 3-1. E nonostante l’immediato contro break del suo avversario, si aggiudica il tie-break per 7-4.

Nel terzo parziale succede di tutto: Kecmanovic sigla il break del 5-4, guadagnandosi il diritto di servire per il match. Ma il suo avversario risponde difendendosi benissimo e strappando il servizio al serbo per impattare sul 5-5. Dopo aver sprecato un match point sul 6-6, il serbo si fa travolgere nel tie-break da Tien, il quale rompe l’equilibrio portandosi 4-0 per chiudere successivamente 7-5. Il campione in carica delle Next Gen ATP Finals affronterà ora Frances Tiafoe, che ha conquistato il primo titolo ATP della sua carriera proprio a Delray Beach nel 2018.

[8] F. Tiafoe b. [Q] Z. Svajda 6-4 3-6 7-5

Testa di serie numero otto, Frances Tiafoe ha superato il qualificato americano Zachary Svajda per 6-4 3-6 7-5 in 2h 21′, raggiungendo il suo primo quarto di finale dallo scorso luglio. Una sfida contrassegnata da grande equilibrio, come dimostra il totale dei punti vinti: 103 a 99 in favore di Tiaofe. Il match si risolve nel finale della terza partita, quando Tiafoe annulla la palla break sul 5-5, per poi strappare il servizio a Svajda nell’ultimo game del match, chiudendo infine 7-5.