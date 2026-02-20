ATP Doha, Alcaraz: “Sorpreso dalla sconfitta di Sinner, ma conosco il livello dei giocatori”

Dopo una battaglia intensa contro Andrey Rublev, Carlos Alcaraz conquista la sua prima finale a Doha e consolida la vetta del ranking mondiale. Tra l’orgoglio per la prestazione, l’analisi dei momenti chiave del match e uno sguardo alla sfida con Jannik Sinner, lo spagnolo racconta le sue sensazioni alla vigilia dell’ultimo atto del torneo, rivendicando con forza la propria identità: “Non ho copiato nessuno, questo è il mio stile”.

Intervista integrale

D. Carlos, partita straordinaria oggi. Puoi parlare un po’ della tua prestazione in una sfida così combattuta contro Andrey?

CARLOS ALCARAZ: Sì, è stata una partita davvero dura. Andrey è uno dei giocatori più potenti del circuito, se non il più potente in assoluto. Ha un diritto eccezionale e un ritmo da fondo campo incredibile.

Oggi ho dovuto correre molto e lottare tantissimo. Sono felice e molto orgoglioso di aver vinto in due set e di aver raggiunto la mia prima finale qui a Doha.

D. Sei a un passo dal sollevare il tuo primo trofeo qui a Doha. Come ti senti adesso? È la tua seconda volta qui e sei molto vicino alla vittoria: come ti preparerai per questa finale così speciale?

CARLOS ALCARAZ: Cercherò di prepararmi nel miglior modo possibile. Essendo una finale, proverò a non fare nulla di diverso rispetto alle partite precedenti e ad affrontarla allo stesso modo. Sono davvero felice di essermi dato la possibilità di vincere il trofeo qui a Doha per la prima volta, alla mia seconda partecipazione. È una sensazione bellissima.

Domani sarà una grande giornata, sono molto emozionato e non vedo l’ora di giocare la mia prima finale qui. Cercherò di dormire bene, prepararmi al meglio al mattino e arrivare pronto per la sera.

D. È stata una grande partita, piena di alti e bassi, ma sei riuscito a vincere in due set. Vorrei chiederti dell’atmosfera oggi a Doha: il pubblico ti ha sostenuto fin dal primo punto della tua prima partita. Essendo uno dei pochi tornei in Medio Oriente, cosa puoi dirci dell’atmosfera qui?

CARLOS ALCARAZ: È stata una giornata surreale. Oggi il campo era ancora più pieno del solito. L’atmosfera era fantastica, così come il sostegno che ho ricevuto. Ho sentito anche alcuni tifosi incitare Andrey, ed è bello che ci sia supporto per entrambi.

Per quanto mi riguarda, ho percepito tantissimo affetto e sostegno. In partite così dure e combattute, l’energia del pubblico aiuta moltissimo e può avere un ruolo importante nel risultato. Ho cercato di sfruttarla al massimo.

Sono felice di vivere questa esperienza e molto grato alle persone qui per il loro supporto.

D. In questa partita andavi spesso avanti e lui riusciva sempre a rientrare. Cosa pensi abbia fatto la differenza alla fine? Hai cambiato qualcosa nelle decisioni in campo o è stata solo una questione mentale o di resistenza?

CARLOS ALCARAZ: A volte è difficile. Commetto diversi errori e talvolta non scelgo il colpo giusto nel momento giusto. Fa parte del mio gioco e sto cercando di ridurre queste situazioni.

Avere molte soluzioni a disposizione è positivo, perché l’avversario non sa cosa aspettarsi. Allo stesso tempo, nel tennis bisogna prendere decisioni in una frazione di secondo. Quando hai tre o quattro opzioni in testa e devi sceglierne una in un attimo, a volte sbagli.

È complicato, ma questo è il mio modo di giocare e mi piace così. Devo accettarlo e conviverci.

D. Raggiungerai 66 settimane da numero 1 come Jannik Sinner, dato che ora non può superarti prima della stagione sulla terra. Quanto è importante per te essere il giocatore con più settimane in vetta e aumentare il vantaggio? Ti aspettavi la sua sconfitta di ieri o sei rimasto sorpreso?

CARLOS ALCARAZ: È ovviamente un numero importante. Il mio obiettivo è restare al vertice il maggior numero di settimane possibile e cercare di arrivare in finale in ogni torneo. Sono molto felice di esserci riuscito anche in questo torneo.

Sono rimasto sorpreso dalla sconfitta di Jannik, non lo nego. Però conosco il livello dei giocatori: alcuni sono molto pericolosi quando sono in giornata. Per esempio Mensik e altri: il loro limite è la continuità, ma quando giocano al massimo possono battere chiunque, me compreso.

Quindi in parte mi ha sorpreso, ma allo stesso tempo non del tutto. Sono contento di avere un buon vantaggio in classifica, ma continuerò a restare concentrato.

D. Livello incredibile oggi. Gli appassionati amano i paragoni: c’è chi dice che tu abbia l’estro di Roger, l’atletismo di Rafa e ora un servizio simile a quello di Novak. Hai cercato di incorporare elementi del loro gioco o è qualcosa che ti viene naturale?

CARLOS ALCARAZ: Questo è semplicemente il mio stile, il mio modo di essere e di crescere come giocatore. Da bambino ammiravo Roger e Rafa e provavo a imitarli. Ma crescendo cerchi di definire te stesso e il tuo tennis.

È quello che ho fatto: a un certo punto ho capito quale fosse il mio stile e ho iniziato ad allenarlo. Ora mi viene tutto naturale. Non ho copiato nessuno, anche se con i “Big Three” è normale che si facciano paragoni e che si riconoscano certe caratteristiche nei giocatori.

Credo però che ognuno abbia il proprio stile e che nessuno abbia davvero copiato qualcun altro. Per me, è semplicemente Carlos.