Scanagatta a Radio Sportiva: “Sinner? Più umano di quanto crediamo” [AUDIO]

Intervistato dal conduttore Daniele Tirinnanzi su Radio Sportiva, Ubaldo Scanagatta ha analizzato la sconfitta di Jannik Sinner contro Jakub Mensik nei quarti dell’ATP 500 di Doha, (”30) sottolineando come l’altoatesino perda pochissimo, soprattutto sul cemento. “Qui però qualche segnale si era già visto”, aggiunge.

Scanagatta ha fatto emergere un aspetto ricorrente nel gioco dell’azzurro: (1’39”)“Quando vince un set, nel primo game del successivo spesso perde il servizio o rischia di perderlo. È successo anche con Djokovic in Australia. Questo dimostra che è umano, può distrarsi”. (2’8”)

Secondo il direttore di Ubitennis, inoltre, gli avversari hanno iniziato a leggere meglio il gioco del numero uno italiano (3′): “Non ha la fantasia e l’improvvisazione di Alcaraz. Quando prova a variare, lo fa contro natura e rischia di sbagliare”.

Tra le notizie più rilevanti, anche una dichiarazione dello stesso Sinner nel post partita: (5’22”)“Non ero in cattive condizioni fisiche come in Australia”. Per Scanagatta, però, la delusione per le tante palle break mancate contro Djokovic agli Australian Open “gli è rimasta nella testa”. (6’20”)

Nessun ridimensionamento, comunque: (7′) “Una giornata storta capita anche ai super campioni. Non cominciamo a dire che Sinner non lo sia più: ha vinto quattro Slam. Murray e Wawrinka ne hanno vinti tre e sono considerati grandi campioni”.