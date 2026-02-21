Alcaraz domina Doha: “Una finale così entra tra le mie migliori partite di sempre”

In una delle prestazioni più impressionanti della sua ancor giovane carriera, Carlos Alcaraz travolge Arthur Fils in appena 50 minuti e conquista il titolo di Doha senza perdere un set in tutto il torneo. Lo spagnolo, ora 12-0 nel 2026, parla di crescita personale, maturità, e di un successo che “va oltre i trofei”: «Sto vivendo la vita che amo, ed è questo che conta davvero».

D. Hai fatto una settimana incredibile qui a Doha. Come ti senti adesso con il trofeo in mano?

CARLOS ALCARAZ: Mi sento benissimo. Mi sembra che il lavoro sia finito adesso, ed è una sensazione bellissima. È stata una grande settimana, dentro e fuori dal campo. Vedere che sono riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero posto all’inizio della settimana mi rende davvero orgoglioso di me stesso e del mio team. Sollevare il trofeo a Doha per la prima volta è una sensazione fantastica.​

D. Partita perfetta. Cosa pensi abbia fatto la differenza? Arthur ha appena detto che c’è ancora un gap tra lui e il tuo livello. Qual è la tua opinione a riguardo?

CARLOS ALCARAZ: Ho giocato davvero bene oggi. Ero molto concentrato, soprattutto all’inizio della partita, per riuscire a esprimere un tennis di altissimo livello. Penso che in finale sia il momento in cui devi mostrare il tuo livello migliore. Credo che Arthur abbia iniziato il match non al massimo, commettendo parecchi errori. Questo mi ha dato fiducia, mi ha permesso di giocare rilassato e tranquillo. Credo che mi abbia lasciato dominare il gioco e ogni punto, e mi sono trovato quasi sempre in una buona posizione. Ho giocato in modo molto solido, aggressivo quando potevo, passando quando dovevo. Penso che questo mix di aspetti mi permetta di esprimere un tennis davvero buono. Arthur è tornato a giocare da circa quattro mesi, ha disputato un paio di tornei, è arrivato in finale qui e ha battuto grandi giocatori a Doha. Sono sicuro che raggiungerà il livello per stare in alto in classifica.​

D. Non ho mai visto una finale di un ATP 500 vinta in 50 minuti, perdendo solo tre game e concedendo appena sei punti sul tuo servizio. Hai mai giocato meglio di così? Ovviamente Fils forse era un po’ stanco per la partita di ieri sera, può capitare. Ogni match è diverso, ma oggi sei stato, secondo me, assolutamente incredibile. Vorrei sapere se lo pensi anche tu.

CARLOS ALCARAZ: Sì, ho giocato benissimo, in modo incredibile. Come hai detto, ogni partita è diversa, ognuna ha le sue caratteristiche. So che lui non è molto lontano dal suo vero livello. In questo torneo lo ha dimostrato, anche nelle battaglie che abbiamo giocato in passato. Oggi ha commesso molti errori. Io ho cercato solo di restare concentrato su me stesso. Penso di aver giocato in modo molto aggressivo e praticamente senza commettere errori. Ho servito bene, risposto bene. Era una finale e dovevo dare il cento per cento, quindi sono felice di esserci riuscito. Sono orgoglioso. Metterò questa partita tra le mie prime dieci o quindici in assoluto, in termini di livello di gioco.​

D. Grande partita. Sette Slam vinti, ora il titolo qui a Doha, imbattuto quest’anno, solo 22 anni. Dal tuo punto di vista, come definiresti il successo, guardando alla tua carriera finora? Come lo vedi adesso?

CARLOS ALCARAZ: Per me il successo è più che sollevare trofei. Direi che per me il successo riguarda come ti senti e come ti vedi. Sono davvero orgoglioso e penso di aver già avuto successo, perché imparo da ogni partita. Dentro e fuori dal campo sto imparando da tutto e da ogni esperienza che vivo. Come potete vedere, sono una persona e un giocatore completamente diversi rispetto al 2022, quando ho raggiunto per la prima volta la posizione numero 1 e ho vinto il mio primo Slam. Sto solo cercando di crescere come persona, come giocatore, di maturare e di vedermi in una posizione che mi piace davvero. Per me questo è il vero successo. È per questo che sono molto orgoglioso e mi godo ogni volta che entro in campo. È così che definisco il successo finora nella mia carriera.​

D. All’inizio della settimana ti è stato chiesto come pensavi di poter migliorare, o su cosa potevi ancora lavorare dopo essere partito 6-0 con la vittoria agli Australian Open. Ora che sei 12-0 e hai vinto due tornei, c’è ancora margine di miglioramento?

CARLOS ALCARAZ: Sempre. C’è sempre margine per migliorare, ci sono sempre aspetti deboli. Come ho detto, non so se fosse all’inizio del torneo o dopo il primo match, riesco ancora a vedere dei punti deboli nel mio gioco. Cerco di migliorare in allenamento e di fare meglio in partita. Ho fissato alcuni obiettivi per questo torneo e li ho raggiunti alla perfezione. Sono davvero orgoglioso e felice. Adesso è il momento di continuare a migliorare, di andare oltre, di proseguire nella direzione giusta. Sono 12-0 finora e voglio continuare così.​

D. Ho la sensazione che tu sia molto felice di giocare qui a Doha. Vorrei sapere se è una sensazione corretta, se sei davvero così contento di stare in campo. E hai fissato degli obiettivi per questa stagione? Perché Jannik ieri sera ha detto che il suo obiettivo principale è il Roland Garros. Tu quel titolo lo hai vinto l’anno scorso, quindi…

CARLOS ALCARAZ: Sì, cerco di non pensare ad altro se non a me stesso. Quello che sento in questo momento è che amo giocare a tennis e amo competere. È il momento di godermi ogni volta che posso giocare ed entrare in campo. A volte continuiamo a spingere noi stessi senza fermarci a pensare a tutto. Sono stato infortunato, e in quel periodo in cui sei fuori dalla competizione ti manca tutto questo, e ti rendi conto di quanto siano belle la competizione e il tennis. Una volta che posso tornare in campo, è il momento di smettere di rimuginare e pensare a quanto sia bello e a quanto io sia fortunato a poter giocare. Per questo mi sto godendo ogni volta che competo e ogni volta che entro in campo, ed è per questo che mi vedete così felice, anche se sto perdendo, o se perdo un punto o qualsiasi cosa.

Parlando di obiettivi, ovviamente si tratta dei tornei più importanti del mondo, i Masters 1000 e gli Slam. Il prossimo è il Roland Garros, un torneo in cui ho ricordi ed esperienze bellissime, e non vedo l’ora di giocare lì e di fare bene. Prima di quello ho molti altri tornei speciali davanti, per i quali voglio essere davvero pronto.​

D. Prima ti hanno chiesto qual è la parte più difficile dell’essere un tennista professionista. In chiave più positiva, ti chiedo qual è la parte migliore dell’essere un professionista del tennis. Sono semplicemente i soldi o la fama, oppure il fatto che ogni giorno fai qualcosa che ti appassiona davvero?

CARLOS ALCARAZ: Direi che è un mix di tutto, non lo nego. Direi che si tratta soprattutto dell’amore per questo sport, dell’amore per ciò che fai. Ovviamente è il mio lavoro, vengo pagato per giocare, per andare ai tornei, per vincere. Ma credo che non ci sia sensazione migliore del fare ciò che ami. Questo è quello che sento. La fama arriva con questo, i soldi arrivano con questo, ma per me la cosa più importante è che sto vivendo la vita che amo.