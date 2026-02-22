ATP

ATP Santiago, il tabellone: presenti Darderi, Berrettini e Passaro. Cerundolo n.1 del seeding

Berrettini pesca Nava al primo turno. Darderi attende la sfida tra Navone e Kopriva

Di Pietro Sanò
Luciano Darderi - ATP Buenos Aires 2026 (foto X @iebmasargopen)
Luciano Darderi - ATP Buenos Aires 2026 (foto X @iebmasargopen)

C’è ancora tempo per sporcarsi le scarpe di terra rossa in questo lungo febbraio sudamericano, e sarà la città di Santiago ad ospitare l’ultima tappa sul manto rouge, dando vita al
BCI Seguros Chile Open, in scena da lunedì 23 febbraio. Il main draw del torneo è chiaramente ‘infestato’ da tennisti cileni, con ben cinque atleti casalinghi presenti ai blocchi di partenza.

Tre italiani al via. Cerundolo comanda il seedingIl tabellone completo del BCI Seguros Open di Santiago

Tre italiani al via. Cerundolo comanda il seeding

L‘entry list del tabellone cileno – tappa di categoria ‘250 – vanta parecchi nomi altisonanti, tra i quali spicca quello di Francisco Cerundolo, numero uno del seeding. L’argentino, insieme a Luciano Darderi n. 2 (contro il quale ha giocato la finale dell’Argentina Open), Sebastian Baez n. 3 e Camilo Ugo Carabelli n. 4, godranno del bye al primo turno, dunque attenderanno i rispettivi avversari agli ottavi di finale. Oltre a Darderi, la flotta azzurra in quel di Santiago verrà rinforzata dalla presenza di Matteo Berrettini (testa di serie numero 6), il quale ha pescato lo statunitense Emilio Nava all’esordio in main draw, e da Francesco Passaro, a cui è stata concessa la wild card. Il perugino attenderà un qualificato nella sfida di primo turno, e sono alte le probabilità di un derby con “The Hammer” Berrettini, agli ottavi.

Nella parte bassa del tabellone, affianco a Darderi, Navone e Kopriva si contendono la sfida con il nativo di Villa Gesell agli ottavi di finale. Primi turni calienti quelli tra Cerundolo-Garin, Tirante-Buse e Tabilo-Barrios Vera, derby casalingo. Wild card concesse anche ai padroni di casa Soto e Nicolas Jarry, ex numero 16 del mondo attualmente sprofondato in 143a posizione.

Nel tabellone cadetto, ancora una speranza di qualificazione per l’azzurro Andrea Pellegrino, che affronterà nel turno decisivo il colombiano Galan per sbarcare in main draw.

Il tabellone completo del BCI Seguros Open di Santiago

