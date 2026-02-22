Stephens si separa dal marito Jozy Altidore

Dopo quattro anni, s’interrompe il matrimonio tra Sloane Stephens e l’ex calciatore della nazionale statunitense Jozy Altidore. La tennista americana, vincitrice dello US Open nel 2017 e finalista del Roland Garros nella stagione successiva, ha comunicato sulle instagram stories la separazione dal trentaseienne, che ha appeso gli scarpini al chiodo da un paio di stagioni: “Jozy e io abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio – ha scritto l’ex numero tre del mondo WTA -. Con serenità, sto affrontando questa transizione con reciproco rispetto e chiedo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo momento. Grazie per il vostro affetto, la vostra comprensione e il vostro continuo sostegno“.

Nel momento più brillante della sua carriera nel mondo del calcio, Altidore è stato l’attaccante di riferimento degli USA nelle spedizioni mondiali, chiudendo il suo capitolo con la divisa del proprio paese nel 2019 dopo 115 presenze e 42 gol. A livello di club Altidore ha vissuto alcune stagioni in Spagna, Olanda e Inghilterra, approdando alla Premier League nel 2013 prima di tornare in Nord America nel 2015 dove ha trascorso sette stagioni al Toronto FC come uno dei calciatori più pagati delle Major League Soccer.