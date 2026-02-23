ATP Acapulco, i disordini non fermano il torneo: “Nessuna cancellazione, si prosegue secondo il programma”

Spesso si ritiene che lo sport sia un microcosmo pressoché inviolabile dal mondo esterno. A volte, però, la sua traiettoria incrocia quella delle cronache di attualità, turbandone i consueti equilibri.

È notizia di queste ore l’uccisione di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, leader del cartello Jalisco Nueva Generación. La morte del narcotrafficante ha causato la deflagrazione di violente reazioni e rappresaglie in vari stati del Messico. Assalti armati e città messe a ferro e fuoco, con decine di decessi, hanno immediatamente impennato al massimo l’allerta in tutto il Paese.

Le scene di guerriglia hanno fatto il giro del mondo e molti Governi hanno esortato i propri cittadini su suolo messicano a rimanere nei propri alloggi fino a diverso ordine, evitando di scendere per strada.

Da parte della Farnesina l’avvertimento è il medesimo. “Si registrano scontri ed operazioni di sicurezza in diversi Stati. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità locali, evitando spostamenti non essenziali“ si legge nel comunicato diffuso dal Ministero degli Esteri sul sito Viaggiare Sicuri.

ATP Acapulco: “L’evento continua secondo programma”

L’emergenza coinvolge ogni sfera dell’agire umano, con misure di sicurezza specifiche. Lo sport non fa eccezione.

Se la Federcalcio messicana ha optato per la sospensione del Campionato maschile e femminile, il tennis non si ferma.

Il monito di limitare gli spostamenti è esteso anche allo Stato di Guerrero, dove sorge Acapulco. Ciononostante, il normale corso degli eventi sembra respingere ogni condizionamento.

L’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, in programma da lunedì 23 febbraio, ha confermato, tramite i propri canali, che l’ATP 500 si terrà.

“È falso il comunicato che circola su alcuni media e reti sulla presunta cancellazione dell’evento per questioni di sicurezza a Jalisco” fa sapere il torneo. “Il torneo non ha emesso nessun comunicato di cancellazione. L’evento continua secondo il programma e le operazioni del torneo si sviluppano normalmente. Ci teniamo in coordinazione e comunicazione continua con le Autorità Federali, Statali e Municipali, sotto i protocolli di sicurezza stabiliti”.

📢 Aviso oficial.

Nos vemos hoy 4 PM en el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. #AMT2026 pic.twitter.com/HOGGdbXFFc — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) February 22, 2026

Gli organizzatori dell’ATP di Acapulco precisano che ogni tipo di aggiornamento è affidato a fonti ufficiali.

Nonostante la situazione in continuo divenire, il torneo dà appuntamento con la prima giornata di incontri: “Qui comincia la vera battaglia“. Un annuncio forse non particolarmente riuscito nella scelta delle parole.

I tifosi di tutto il pianeta non risparmiano messaggi virulenti in cui palesano il proprio disappunto per l’atteggiamento della competizione, intenzionata a proseguire come se nulla fosse, non curante dell’ondata di violenze.

🎾🔥 Bienvenidos al Main Draw del Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC.



Aquí empieza la verdadera batalla. 💥🇲🇽#amt2026 pic.twitter.com/2rIbVry3Z7 — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) February 23, 2026

Per ciò che concerne il WTA 500 di Merida, invece, il clima è decisamente più rilassato, dato che nello Stato dello Yucatán al momento non si registrano criticità.

Allarme per i Mondiali di calcio

‘El Mencho’ era considerato uno dei boss più potenti del narcotraffico mondiale e su di lui pendeva una taglia da 15 milioni del Dipartimento di Stato statunitense per chiunque fornisse informazioni utili alla cattura. Nell’operazione terminata con la morte dell’ex poliziotto divenuto re del cartello di Jalisco l’Intelligence USA ha giocato un ruolo di spicco, benché nessun agente fosse presente in loco.

L’impeto di distruzione ha preso in ostaggio le principali città del Messico, tra cui la turistica Puerto Vallarta. Molte compagnie aeree hanno sospeso i voli, visto anche la chiusura dello spazio aereo decretato dal Governo messicano per alcune località. Insomma, lo stato dell’arte rimane ricco di insidiose incognite.

A quattro mesi dai Mondiali di calcio monta la preoccupazione anche in casa FIFA, visto che Guadalajara, capitale dello Stato di Jalisco, sarà la sede di quattro match della competizione iridata.