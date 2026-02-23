ATP Dubai: Wawrinka batte Hassan sotto gli occhi di Federer. Aliassime supera Zhizhen, buon esordio per Draper

Il day 1 del Dubai Duty Free Tennis Championships è cominciato con la vittoria del francese Giovanni Mpetshi Perricard in tre set contro il tunisino Moez Echargui. Poi, è stata la volta di Stan Wawrinka, che ha battuto all’esordio la wild card libanese Benjamin Hassan, nel torneo che lo ha incoronato campione nel 2016. Infine, successo anche per la testa di serie numero 1, il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha sconfitto con qualche patema (specie nel secondo set ) il tennista cinese Zhizhen Zhang.

S. Wawrinka b. [WC] B. Hassan 7-5 6-3

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Stan Wawrinka ha fatto valere la sua esperienza nel primo turno di Dubai, sconfiggendo la wild card libanese Benjamin Hassan per 7-5 6-3 in un’ora e 13′.

Sotto gli occhi dell’amico Roger Federer, l’elvetico ha chiuso il primo set grazie al break sul 6-5, servendo, e chiudendo poi per 7-5. Mentre il secondo break è arrivato nel quarto game del secondo set, sul parziale di 2-1, vantaggio gli ha permesso di prendere il largo e di gestire le energie . Stan, già vincitore di questo torneo dieci anni fa, ha gestito al meglio le tre palle di break che l’avversario si è procurato nell’arco del match. Wawrinka ha chiuso con grandi percentuali al servizio: 88% di punti con la prima palla, 66% con la seconda. Ci sono stati anche ben 20 gratuiti da parte del tre volte campione Slam, compensati dai 31 del suo avversario.

Con la vittoria su Hassan, Wawrinka è diventato l’uomo più anziano ad aver mai vinto un match del tabellone principale di Dubai, superando Federer di tre anni. il tennista svizzero accede così agli ottavi, dove si troverà di fronte uno tra Daniil Medvedev e Juncheng Shang.

[Q] G. Mpetshi Perricard b. [WC] M. Echargui 7-6 6-7 7-6.

Sul campo centrale dell’ATP 500 di Dubai, Giovanni Mpetshi Perricard ha messo fine a una spirale preoccupante di cinque sconfitte consecutive nel tour. Di fronte al tunisino Moez Echargui, il francese ha dovuto aggrapparsi ai tie-break per imporsi in tre set 7-6 6-7 7-6 in 2 ore e 37‘. Con 53 vincenti e ben 29 ace, il ventiduenne ha dovuto dar fondo a tutte le sue risorse per avere la meglio su Echargui, che ha avuto il merito di crederci fino in fondo.

Nel decimo gioco del primo set il tunisino ha tre set point sul 5-5, ma Perricard ricorre al suo tennis muscolare per sventare il pericolo e chiudere al tie-break per 7 punti a 3. Nella ripresa Echargui serve molto bene e sbaglia meno del francese; dopo un break a testa è il tunisino a spuntarla al tie-break per 7 a 3. Mentre nel set decisivo è ancora una volta il transalpino a farla da padrone, in un parziale in cui piazza 9 dei suoi 29 ace per chiudere 7-4 nell’atto finale. Agli ottavi di finale Giovanni Mpetshi Perricard troverà Felix Auger-Aliassime

[1] F. Auger Aliassime b. Z. Zhizhen 6-3 7-6(4)

Felix Auger-Aliassime ha cominciato con il piede giusto il suo cammino al Dubai Duty Free Tennis Championships, nonostante i sei match point occorsi per battere il cinese Zhang Zhizhen 6-3 7-6(4) in 1 ora e 51′. Dodici mesi fa, il canadese aveva raggiunto la finale di Dubai prima di arrendersi a Stefanos Tsitsipas, quest’anno conta di fare un passo in più. Con la sua velocità di braccio e la sua abilità negli spostamenti, Auger-Aliassime ha annullato tutte e quattro le palle break affrontate contro Zhang.

Il canadese ha chiuso con 11 ace e il 78% di punti vinti con la prima, producendo inoltre un tennis offensivo come testimoniano i 27 vincenti. Il primo set scorre via liscio, con i due break nel primo game e nell’ultimo, in tempo per chiudere 6-3. Mentre nella ripresa il 25enne ha sprecato due match point in risposta sul 5-4 e tre sul 6-5. Aliassime però, ha saputo reagire da campione nel tie-break, in cui si è imposto per 7 punti a 4.

La testa di serie numero uno ha vinto nove delle ultime dieci partite, conquistando il trofeo a Open Sud de France. Auger-Aliassime affronterà ora negli ottavi Giovanni Mpetshi Perricard.

Nel match conclusivo del programma Jack Draper vince un match non banale contro Quentin Halys. Il primo set è durato 67 minuti e il britannico ha dovuto annullare 3 set point prima di chiuderlo al tie-break per 10 punti a 8. Più tranquillo il secondo set chiudo 6-3 grazie al break nel quarto gioco.