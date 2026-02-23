ATP Santiago: Pellegrino vince la prima gara nel circuito maggiore nel 2026

Andrea Pellegrino torna al successo nel tour maggio . Il 28enne biscegliese supera Alex Barrena in tre set, 6-2 2-6 6-1 e torna a vincere nel circuito ATP. Quella ottenuta a Santiago del Cile è la terza vittoria in carriera per il pugliese nel Tour maggiore. L’ultima era stata quella firmata a Bastad su Jaime Faria, 2-6 6-3 6-3. Dopo aver superato le qualificazioni da testa di serie n. 4, Pellegrino accede al turno successivo dove affronterà il vincente tra Francisco Comesana e Pedro Martinez.

Autoritario in apertura, ha vissuto una flessione nel secondo set a cui ha saputo reagire con coraggio nel terzo set.

Molto meglio l’azzurro nel servire la prima di servizio, con l’argentino fermo al 43%. Pellegrino ne ha approfittato per spingere in risposta, procurandosi ben dodici palle break.

Salgo negativo per entrambi tra vincenti e non forzati, ma alla fine pesa proprio la capacità del pugliese di ottenere punti in risposta.

Sprint iniziale importante per il biscegliese che si porta subito sul 4-1. Nel settimo gioco arrivano quattro set point, ma l’appuntamento con il primo set è rimandato. Chiude 6-2 un parziale ben giocato

Ha un piccolo calo l’azzurro sul 2-2 con Pellegrino che cede il servizio alla prima occasione avuta dall’argentino. Saranno quattro in totale i giochi consecutivi da parte dell’argentino che pareggia i conti, 6-2.

Cambia ritmo nel terzo set Pellegrino che torna a spingere col dritto in risposta, specie sulla seconda del suo avversario. Barena si salva nel primo game, ma cede nel terzo e quinto gioco trovandosi sotto 5-1, di testa è già sotto la doccia e cede per la terza vittoria il servizio anche nel settimo gioco.