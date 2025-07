ATP Bastad, Pellegrino in rimonta batte Faria. Adesso sfida a Griekspoor

Terza vittoria consecutiva per Andrea Pellegrino che dopo aver superato nelle qualificazioni il polacco Daniel Michalski e il kazako Timofey Skatov ha avuto la meglio anche su Jaime Faria al primo turno dell’ATP Bastad. L’italiano ha battuto il portoghese col punteggio di 2-6 6-3 6-3 dopo 1 ora e 48 minuti di gioco: adesso sfida al numero 29 al mondo Tallon Griekspoor.

[Q] A. Pellegrino b. J. Faria 2-6 6-3 6-3 (con la collaborazione di Fabio Barera)

Parte non benissimo l’avventura di Andrea Pellegrino allo Swedish Open 2025 di Bastad. L’azzurro, che ha centrato l’accesso al main draw passando dalle qualificazioni, ha infatti perso il primo set nell’incontro di primo turno contro Jaime Faria subendo un netto 6-2. Complice, in tutto ciò, un pessimo avvio in cui si è trovato subito sotto 3-0, a cui non ha saputo reagire immediatamente. Le occasioni per recuperare il break – ben due – le ha avute sul 4-2 e servizio del portoghese, che però le ha magistralmente annullate, trovando un altro allungo in chiusura di parziale. E il passivo rischiava di essere ancor più pesante con l’allungo tentato, e non riuscito, dal n° 115 del mondo, in avvio di secondo.

Eppure, il primo a rompere l’equilibrio, è stato proprio Andrea Pellegrino, che dall’1-2 per il suo avversario ha infilato 4 game consecutivi portandosi sul 5-2. Lì Jaime Faria ha avuto un moto d’orgoglio, recuperando un break, ma ha perso di nuovo il servizio quando si è trovato a battere per allungare il set.

Nella terza e decisiva frazione, Faria mette pressione all’avversario e conquista due break point al terzo game che però non vengono sfruttati a dovere complice anche la bravura di Pellegrino nel respingere gli attacchi del lusitano. Dopo aver rischiato di compromettere quasi definitivamente la partita, Andrea si fa forza e mette a referto tre punti consecutivi sul 3-2 che valgono il break che piega le gambe a Faria.

D’altronde era nell’aria che prima o poi uno dei due avrebbe ceduto poiché ogni punto cominciava a pesare parecchio. A questo punto perfetto a servizio Pellegrino come non lo era mai stato e con appena un “15” incassato in due game di battuta conquista il secondo 6-3 della partita. Migliora dunque il suo risultato dell’anno scorso Pellegrino, che nel 2024 era uscito al primo turno contro Nuno Borges da lucky loser.