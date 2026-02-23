Oltre la Classifica: Giocare per Antigua&Barbuda – Jody Maginley

Scritto da Jody Maginley

La spiaggia è solo l’inizio, qualcosa che impari rapidamente cercando il mio Paese su Google. In sole 108 miglia quadrate si trovano alcune delle spiagge più belle del mondo. Arrivando da un posto così piccolo, è facile chiedersi come qualcuno come me possa mai immaginarsi di competere sui palcoscenici più importanti dello sport – specialmente del tennis. Nel mondo del cricket, il nome più famoso di Antigua è Sir Vivian Richards. Insieme a leggende come Sir Curtly Ambrose, Sir Andy Roberts, Sir Richie Richardson e Winston Benjamin, ha dato agli abitanti di Antigua la convinzione che anche da una piccola isola possiamo con i migliori atleti del mondo.

Mi piacerebbe poter dire che ricordo di aver frequentato i campi da tennis con mio papà John, un ex tennista professionista che ha poi lavorato come maestro nei resort dell’isola. Ma la verità è che ho iniziato da così giovane che i primi tempi sono per lo più confusi. Non preoccupatevi, ci sono molte foto che lo dimostrano. Crescendo, il tempo da poter trascorrere sui campi non era garantito: dipendeva interamente dagli ospiti dell’Halcyon Resort. Il mio allenatore, Cordell Williams, faceva tutto il possibile per darci l’opportunità di giocare ogni volta che i quattro campi in cemento – rivestiti con una delle superfici più veloci che si possano immaginare – non erano utilizzati dagli ospiti dell’hotel.

È buffo. Ogni volta che mi siedo per pormi degli obiettivi e riflettere sulla mia carriera tennistica, mi rendo conto che in realtà non ho un obiettivo a livello di ranking. Non aspiro a diventare il n. 1 del mondo. Quello che mi entusiasmava non era la classifica, ma l’esperienza. Ricordo che mi svegliavo presto e guardavo il Roland Garros in TV, prima che mia madre mi chiamasse per prepararci ad andare a scuola, altrimenti avremmo fatto tardi. Era questo che mi motivava: l’idea di giocare a tennis in città meravigliose, davanti a tifosi entusiasti. Non sapevo quanto tempo ci sarebbe voluto o quanto sarebbe stato difficile, ma sapevo che era quello che volevo fare.

La mia crescita nel mondo del tennis è stata lenta. Ho giocato a tennis al college alla Northern Kentucky University, all’interno di un piccolo programma di Division I di medio livello. E poi ho passato diversi anni allenandomi sotto l’occhio vigile dell’ex n. 21 americano Taylor Dent. Taylor ha cambiato completamente la mia prospettiva su quanto potessi diventare bravo. Ricordo che ero entusiasta all’idea di poter guadagnare anche solo un punto ATP, di vedere il mio nome e la bandiera di Antigua in classifica. Taylor ha respinto immediatamente quell’idea, spingendomi a pensare in grande, ben oltre un singolo punto. Sotto la sua guida sono cresciuto molto e gran parte del mio modo di pensare al tennis oggi deriva da lui, da sui padre Phil e da sua moglie Jenny.

Ho sempre pensato che Antigua&Barbuda avesse una presenza ridotta nel mondo del tennis. Quando ero bambino non avevamo eventi ITF Junior e ancora oggi non abbiamo tornei professionistici di rilievo. Ciò significa che ogni opportunità che ho avuto è stata frutto esclusivamente del mio lavoro. Per salire di livello, ho dovuto partecipare a molti ITF Futures solo per raggiungere i Challenger. E poi ho dovuto vincere diversi Challenger solo per avere la possibilità di partecipare ad un torneo ATP. La settimana a Delray Beach era segnata sul mio calendario dall’inizio della stagione, ma onestamente davo al nostro team circa l’1% di possibilità di partecipare. Questa è la realtà di chi lotta per farsi strada da un Paese che è quasi invisibile sulla mappa del tennis. E in qualche modo è proprio questo che lo rende speciale.

Entrare nei campi da tennis dell’ATP 250 di Delray Beach è un momento che ricorderò per tutta la vita. Ho avuto dei flashback della mia infanzia, quando mi preparavo per andare a scuola, il motivo per cui mi sono innamorato di questo sport. Sentire il mio nome gridato nello stadio per sostenermi mi ha fatto venire la pelle d’oca. E vedere le espressioni sui volti della mia famiglia e dei miei amici nel box quando Liam e io abbiamo sconfitto una delle migliori coppie di doppio al mondo mi ha fatto venire le lacrime agli occhi.

Ci vuole cooperazione, e sono fortunato ad avere un team incredibile che lavora dietro le quinte, che mi spinge e mi incoraggia a puntare più in alto. Ci sono troppe persone da ringraziare individualmente – e fare un elenco probabilmente vi annoierebbe – ma spero che tutti si sentano orgogliosi. Non solo di me, ma anche di sé stessi, perché il mio successo è condiviso con ogni persona che mi ha sostenuto. Sono onorato di essere antiguano e spero di coltivare lo stesso tipo di fiducia che aveva Sir Vivian Richards, in modo da poter continuare ad affrontare alcuni dei migliori tennisti del mondo sui palcoscenici più importanti. Non so dove mi porterà questo viaggio, ma sono entusiasta di scoprirlo.