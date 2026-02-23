Ranking ATP: allungo di Alcaraz, Sinner insegue a più di 3000 punti. Musetti mantiene la 5^ posizione

Eccoci giunti all’ottavo lunedì del 2026. Il circuito è in fermento con numerose tappe suddivise tra il manto argilloso sudamericano, il cemento arabo e statunitense, dove tra poco convergeranno tutti i primi della classe per il famigerato ‘Sunshine Double’ che darà il via alle danze nella Coachella Valley. Gli appuntamenti dell’ultima settimana non hanno particolarmente stravolto la Top 20 della classifica mondiale, e l’unico tema da mettere a fuoco circa l’élite del ranking, è proprio l’allungo di Carlitos Alcaraz ai danni del diretto rivale Jannik Sinner, sconfitto in Qatar da uno dei talenti più brillanti del panorama tennistico, Jakub Mensik.

Alcaraz guadagna terreno su Jannik. Ma il ‘Sunshine Double’…

La vittoria del murciano a Doha ha confermato appieno lo status di cui gode il più giovane vincitore del Career Grand Slam. Battuto Arthur Fils in cinquanta minuti con una prestazione da incorniciare e secondo trofeo stagionale da mettere in bacheca. I punti in classifica di Carlitos sono diventati 13.550 (+400 dopo Doha), distaccando l’azzurro di 3.150 lunghezze. Ribadiamo, anche se è ben noto a tutti, la situazione del numero due del mondo: Jannik, alla luce della sospensione subita lo scorso anno, dalla tappa di Doha sino al Masters 1000 di Madrid può soltanto guadagnare terreno poiché non ha alcun punto da difendere. E infatti, in Qatar ha guadagnato 100 punti, soltanto che Alcaraz ha quadruplicato il bottino vincendo il torneo. Il tete a tete in classifica tra i due dominatori del circuito si farà ben più intrigante nel ‘Sunshine Double’, dove ci saranno in palio 2000 punti tra Indian Wells e Miami.

In California, Carlitos difende la cambiale della semifinale raggiunta nell’ultima edizione, mentre in Florida, nel 2025, David Goffin lo mise inaspettatamente k.o all’esordio in tabellone, dunque, se disputerà un buon torneo, Alcaraz potrà fare incetta di punti prima di virare su una caliente tournée europea sul rosso.

La top 20 aggiornata

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Carlos Alcaraz Spagna 13550 +400 2 Jannik Sinner Italia 10400 +100 3 Novak Djokovic Serbia 5280 4 Alexander Zverev Germania 4555 5 Lorenzo Musetti Italia 4405 6 Alex de Minaur Australia 4235 7 Taylor Fritz Stati Uniti 4220 +1 8 Felix Auger-Aliassime Canada 4080 -1 9 Ben Shelton Stati Uniti 4050 10 Alexander Bublik Kazakistan 3405 11 Daniil Medvedev Russia 2960 12 Casper Ruud Norvegia 2665 +1 13 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2595 +3 14 Alejandro Davidovich Fokina Spagna 2470 +1 15 Jack Draper Gran Bretagna 2460 -3 16 Karen Khachanov Russia 2450 +1 17 Holger Rune Danimarca 2340 +1 18 Andrey Rublev Russia 2210 -4 19 Francisco Cerundolo Argentina 2170 20 Flavio Cobolli Italia 2030

La classifica degli italiani: Cobolli saldo in top 20

Resta tutto pressocché invariato per i top atleti azzurri. La semifinale raggiunta a Delray Beach tiene Flavio Cobolli tra i migliori 20 giocatori del mondo. Sinner ha creato il vuoto alle sue spalle, ma l’obiettivo non è difendere la seconda piazza, bensì riconquistare il primato, anche se non sarà facile e nemmeno immediato, ma questo fattore importa relativamente anche a Jannik stesso. Musetti è ancora fermo ai box per infortunio, e nonostante il forfait per l’intero swing sudamericano, i colleghi della top 10 non sono riusciti ad insediare la sua quinta casella, anche se de Minaur e Fritz mettono il fiato sul collo del carrarino a meno di duecento punti di distacco.

Perde, purtroppo, una quindicina di posizioni Luca Nardi, eliminato all’ultimo turno di qualificazione a Dubai, e tagliato fuori dal main draw dell’ATP ‘500. Il pesarese è retrocesso alla 109^ posizione, seguito proprio dai connazionali Bellucci e Maestrelli. Splendida settimana per i giovanissimi Cinà e Vasamì, rispettivamente giunti ai quarti Challenger e in finale ITF nell’ultima settimana. Federico si riavvicina al suo best ranking, riappropriandosi della casella n. 223, mentre Jacopo raggiunge la 629^.