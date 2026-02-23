Ranking

Ranking ATP: allungo di Alcaraz, Sinner insegue a più di 3000 punti. Musetti mantiene la 5^ posizione

La vittoria di Doha consegna ad Alcaraz un vantaggio di oltre tremila punti sull'azzurro. Ma da Indian Wells, Sinner potrebbe accorciare le distanze

Di Pietro Sanò
6 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Carlos Alcaraz – ATP Doha 2026 (foto via Twitter @atptour)

📣 Non perderti un commento: Iscriviti al canale YouTube di Ubitennis

Eccoci giunti all’ottavo lunedì del 2026. Il circuito è in fermento con numerose tappe suddivise tra il manto argilloso sudamericano, il cemento arabo e statunitense, dove tra poco convergeranno tutti i primi della classe per il famigerato ‘Sunshine Double’ che darà il via alle danze nella Coachella Valley. Gli appuntamenti dell’ultima settimana non hanno particolarmente stravolto la Top 20 della classifica mondiale, e l’unico tema da mettere a fuoco circa l’élite del ranking, è proprio l’allungo di Carlitos Alcaraz ai danni del diretto rivale Jannik Sinner, sconfitto in Qatar da uno dei talenti più brillanti del panorama tennistico, Jakub Mensik.

Sezioni
Alcaraz guadagna terreno su Jannik. Ma il ‘Sunshine Double’…La top 20 aggiornataLa classifica degli italiani: Cobolli saldo in top 20

Alcaraz guadagna terreno su Jannik. Ma il ‘Sunshine Double’…

La vittoria del murciano a Doha ha confermato appieno lo status di cui gode il più giovane vincitore del Career Grand Slam. Battuto Arthur Fils in cinquanta minuti con una prestazione da incorniciare e secondo trofeo stagionale da mettere in bacheca. I punti in classifica di Carlitos sono diventati 13.550 (+400 dopo Doha), distaccando l’azzurro di 3.150 lunghezze. Ribadiamo, anche se è ben noto a tutti, la situazione del numero due del mondo: Jannik, alla luce della sospensione subita lo scorso anno, dalla tappa di Doha sino al Masters 1000 di Madrid può soltanto guadagnare terreno poiché non ha alcun punto da difendere. E infatti, in Qatar ha guadagnato 100 punti, soltanto che Alcaraz ha quadruplicato il bottino vincendo il torneo. Il tete a tete in classifica tra i due dominatori del circuito si farà ben più intrigante nel ‘Sunshine Double’, dove ci saranno in palio 2000 punti tra Indian Wells e Miami.

In California, Carlitos difende la cambiale della semifinale raggiunta nell’ultima edizione, mentre in Florida, nel 2025, David Goffin lo mise inaspettatamente k.o all’esordio in tabellone, dunque, se disputerà un buon torneo, Alcaraz potrà fare incetta di punti prima di virare su una caliente tournée europea sul rosso.

La top 20 aggiornata

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Carlos AlcarazSpagna13550+400
2Jannik SinnerItalia10400+100
3Novak DjokovicSerbia5280
4Alexander ZverevGermania4555
5Lorenzo MusettiItalia4405
6Alex de MinaurAustralia4235
7Taylor FritzStati Uniti4220+1
8Felix Auger-AliassimeCanada4080-1
9Ben SheltonStati Uniti4050
10Alexander BublikKazakistan3405
11Daniil MedvedevRussia2960
12Casper RuudNorvegia2665+1
13Jakub MensikRepubblica Ceca2595+3
14Alejandro Davidovich FokinaSpagna2470+1
15Jack DraperGran Bretagna2460-3
16Karen KhachanovRussia2450+1
17Holger RuneDanimarca2340+1
18Andrey RublevRussia2210-4
19Francisco CerundoloArgentina2170
20Flavio CobolliItalia2030

La classifica degli italiani: Cobolli saldo in top 20

Resta tutto pressocché invariato per i top atleti azzurri. La semifinale raggiunta a Delray Beach tiene Flavio Cobolli tra i migliori 20 giocatori del mondo. Sinner ha creato il vuoto alle sue spalle, ma l’obiettivo non è difendere la seconda piazza, bensì riconquistare il primato, anche se non sarà facile e nemmeno immediato, ma questo fattore importa relativamente anche a Jannik stesso. Musetti è ancora fermo ai box per infortunio, e nonostante il forfait per l’intero swing sudamericano, i colleghi della top 10 non sono riusciti ad insediare la sua quinta casella, anche se de Minaur e Fritz mettono il fiato sul collo del carrarino a meno di duecento punti di distacco.

Perde, purtroppo, una quindicina di posizioni Luca Nardi, eliminato all’ultimo turno di qualificazione a Dubai, e tagliato fuori dal main draw dell’ATP ‘500. Il pesarese è retrocesso alla 109^ posizione, seguito proprio dai connazionali Bellucci e Maestrelli. Splendida settimana per i giovanissimi Cinà e Vasamì, rispettivamente giunti ai quarti Challenger e in finale ITF nell’ultima settimana. Federico si riavvicina al suo best ranking, riappropriandosi della casella n. 223, mentre Jacopo raggiunge la 629^.

PosizioneGiocatoriPuntiVariazione
2Jannik Sinner10400
5Lorenzo Musetti4405
20Flavio Cobolli1955
21Luciano Darderi1904
57Matteo Berrettini910
64Lorenzo Sonego850+1
88Matteo Arnaldi665-3
109Luca Nardi554-15
110Mattia Bellucci553-1
111Francesco Maestrelli553-1
137Andrea Pellegrino447+3
144Francesco Passaro431+19
153Giulio Zeppieri397+3
163Stefano Travaglia370+3
167Matteo Gigante367
206Lorenzo Giustino292
217Marco Cecchinato270-1
223Federico Cinà264+2
271Franco Agamenone197-9
290Fabrizio Andaloro180
301Jacopo Berrettini172-1
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Delray Beach: Korda passeggia su Paul nella finalissima. Terzo titolo ATP per il figlio d’arte
ATP
Jasmine Paolini - WTA Dubai 2026
Classifica WTA: Paolini recupera una posizione, Andreeva in difficoltà
Ranking
Tomas Etcheverry - Madrid 2025 (x @MutuaMadridOpen)
ATP Rio de Janeiro: Etcheverry stoico. Sopravvive a due maratone, batte Tabilo e conquista il primo trofeo ATP!
ATP
Challenger: il miracolo di Guido Ivan Justo
Challenger