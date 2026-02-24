Eisenhower Cup, il prologo di Indian Wells: cos’è e chi l’ha vinta

È l’evento che precede Indian Wells dal 2018, quando il BNP Paribas Open decise di aprire il proprio programma con una serata-esibizione dedicata al formato Tie Break Tens. Da allora la Eisenhower Cup è diventata una tradizione fissa del torneo californiano, un prologo spettacolare e sempre più atteso dal pubblico prima dell’inizio del tabellone principale. Un appuntamento che non assegna punti ma che accende subito l’atmosfera del deserto, portando in campo alcune dei protagonisti di quello che sarà il “vero” torneo.

Il format è quello del Tie Break Tens in doppio misto, una competizione a eliminazione diretta con incontri rapidi e ad altissima intensità: otto coppie formate da giocatori ATP e WTA si sfidano in una sola serata per un montepremi da 200 mila dollari. Tennis veloce, diretto, spettacolare, pensato per coinvolgere il pubblico e per avvicinare i tifosi ai campioni in una dimensione più leggera ma non meno competitiva. Una sperimentazione del gioco e del format che poi, guardando a quanto fatto da Us Open e Aus Open, è solo l’antesignano di forme di intrattenimento diverse prima dell’inizio delle competizioni ufficiali.

I partecipanti del 2026

L’edizione 2026, in programma martedì 3 marzo, presenta un entry list di altissimo profilo. Guidano il cast la campionessa degli Australian Open Elena Rybakina con Taylor Fritz, vincitore a Indian Wells nel 2022, ma ci saranno anche Iga Swiatek con Casper Ruud, Amanda Anisimova con Andrey Rublev, Jessica Pegula con Tommy Paul, Emma Navarro con Ben Shelton, Leylah Fernandez con Felix Auger-Aliassime, Mirra Andreeva con Daniil Medvedev. Spazio anche all’Italia, con Jasmine Paolini in coppia con Matteo Berrettini, due volti simbolo del tennis azzurro contemporaneo chiamati a recitare un ruolo da protagonisti anche in questo contesto.

La Eisenhower Cup è giovane ma ha già costruito una sua memoria. Nel 2025 hanno trionfato Taylor Fritz ed Elena Rybakina, mentre nel 2024 il titolo era andato a Ben Shelton ed Emma Navarro. Nel 2023 aveva vinto ancora Fritz, in coppia con Aryna Sabalenka, mentre nelle edizioni precedenti, quando il format non era ancora stabilmente quello del doppio misto, si erano imposti Amanda Anisimova nel 2022 e Milos Raonic nel 2019. Una galleria di nomi che racconta bene lo spirito dell’evento: campioni affermati, giovani in ascesa, volti capaci di dialogare con il pubblico.

Il senso della Eisenhower Cup sta tutto qui: non decide classifiche ma costruisce atmosfera. È il preludio di Indian Wells, il momento in cui il torneo comincia a respirare prima ancora che partano i match ufficiali. Un prologo leggero solo in apparenza, perché spesso proprio da queste serate si percepiscono umori e condizione dei protagonisti che nei giorni successivi giocheranno per il titolo vero.