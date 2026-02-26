ATP Acapulco: Cobolli vince e approda ai quarti. Bellucci si vendica di Davidovich Fokina

[5] F. Cobolli b. D. Svrcina 6-4 6-4

Flavio Cobolli sembra essersi ritrovato dopo un avvio di stagione complicato, lo conferma ad Acapulco. Il tennista azzurro agli ottavi dell’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, ha avuto la meglio su Dalibor Svrcina. Un 6-4 6-4, in quasi due ore di gioco, nel loro primo testa a testa. Nonostante l’andamento del punteggio dica che non c’è mai stato uno spiraglio per il ceco, in rincorsa sin dalla partenza, ben otto game si sono risolti ai vantaggi. La maggior parte delle volte (sei su otto) è stato però il romano a uscirne con il gioco in tasca.

Si tratta della settima sconfitta per Svrcina contro un tennista tra i primi 50 della classifica, lui che contro questi giocatori deve ancora vincere una partita. Dal prossimo lunedì si riavvicinerà almeno a quella top 100 che in passato aveva già toccato abbondantemente (best ranking 86).

Dopo la semifinale raggiunta a Delray Bech, invece, Cobolli ad Acapulco continua a cavalcare l’onda nelle Americhe. Senza aver mai ceduto la battuta (7 palle break cancellate su 7) e avendo convertito l’86% dei punti con la prima in campo – sebbene il suo differenziale tra vincenti e gratuiti non sia da leccarsi i baffi (-7, il ceco -11) -, Cobolli avanza al suo 14esimo quarto di finale ATP in carriera, il settimo su cemento. Qui sfiderà Yibing Wu per un posto in semifinale.

M. Bellucci b. [4] A. Davidovich Fokina 6-3 6-3

La vendetta è servita. Nel 2025, ad Acapulco, Alejandro Davidovich Fokina annullò quattro match point consecutivi a Mattia Bellucci nel tie-break del secondo set per poi ribaltare l’incontro e vincere al parziale decisivo. Il re-match di quella partita, un anno dopo, questa volta è finito nelle mani dell’azzurro, vittorioso per 6-3 6-3 in circa un’ora e un quarto di gioco. Sin dai primi punti il tennista lombardo ha messo pressione allo spagnolo, finalista uscente di questo torneo. L’iberico di fatto non è mai riuscito a scalfire il gioco del suo avversario, che non si è mai fatto strappare il servizio (1 palla break concessa e annullata) e che ha chiuso il match avendo perso solamente 7 punti in battuta sui 45 giocati.

Da lato opposto, Davidovich non è stato capace di comandare con il colpo di inizio gioco, con il quale ha raccolto poche gioie. Ma anche da fondocampo ha faticato; per lui, 22 gratuiti messi a referto e la miseria di 11 vincenti. Curioso notare come nel 2025 lo spagnolo avesse un record immacolato contro i tennisti mancini (10-0). Da inizio 2026, invece, siamo già alla sua terza sconfitta incassata contro questi giocatori su altrettanti match disputati.

Con 25 vincenti all’attivo (di cui 10 ace) e 15 errori commessi, Bellucci pare essersi lasciato alle spalle le prime settimane di questa stagione in cui non era riuscito a esprimersi al meglio. La sua terza vittoria contro un top 20 (su 10 partite giocate) gli permette poi di tornare tra i primi 100 del ranking. Giovedì 26 febbraio ad Acapulco, tra l’altro insieme a Cobolli, prenderà parte a un quarto di finale ATP per la quarta volta, la terza su cemento, e se la vedrà con Frances Tiafoe.