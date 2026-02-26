ATP Dubai: Medvedev asfalta Brooskby, Auger-Aliassime avanza contro Lehecka

La metà alta del tabellone di Dubai definisce i primi due semifinalisti. A raggiungere il penultimo atto del torneo sono stati Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime, entrambi capaci di ottenere vittorie con fiducia e carattere. Il russo cerca ancora di spezzare la maledizione e vincere per due volte lo stesso titolo, dopo aver alzato il trofeo del Dubai Duty Free Championships nel 2023. L’obiettivo del canadese invece sarà quello di replicare, se non superare, il suo risultato ottenuto a Dubai nel 2025, quando perse in finale da Stefanos Tsitsipas.

[3] D. Medvedev b. J. Brooksby 6-2 6-1 (di Federica Migliorati)

Nel primo set Daniil Medvedev impone subito il proprio ritmo contro Jenson Brooksby, sfruttando le prime esitazioni dell’americano al servizio. Il russo trova immediatamente il break per l’1-0 e consolida il vantaggio con un turno di battuta solido, salendo 2-0. Lo statunitense prova a reagire, ma fatica a trovare continuità con la prima di servizio e concede troppo. Medvedev è aggressivo in risposta, si prende campo e ottiene un secondo break che indirizza il parziale.

Il russo è molto aggressivo, costringendo Brooksby a giocare spesso in difesa. Anche quando l’americano riesce ad allungare gli scambi e ad arrivare ai vantaggi, Medvedev mantiene lucidità, annulla i tentativi di rientro e gestisce con autorità i propri turni di battuta. Sul 5-2 arriva il break decisivo, e nel game successivo il numero 3 del seeding chiude senza esitazioni al primo set point, archiviando il parziale 6-2 in pieno controllo.

Nel secondo set Daniil Medvedev alza ulteriormente il livello e mette subito pressione a Brooksby. Sul 3-1 per il russo, l’americano va al servizio ma mostra evidenti segnali di tensione- Due errori non forzati consecutivi lo trascinano sullo 0-30, poi un altro dritto in rete vale lo 0-40 e tre palle break. Lo statunitense salva la prima con un ottimo rovescio vincente, ma nello scambio successivo il suo avversario prende in mano il punto con profondità e ritmo, strappando il servizio per il 4-1.

Il russo consolida poi il vantaggio con un game non privo di difficoltà. Recupera un errore iniziale con un ace, si porta sul 40-15 ma commette un paio di sbavature che allungano il turno ai vantaggi. È il game più lungo del set, ma nei momenti decisivi Medvedev ritrova precisione e chiude 5-1 con un altro ace, segnale di totale controllo.

Nel turno successivo, Brooksby prova a restare aggrappato al match, ma una risposta aggressiva di dritto sulla seconda lo manda subito sotto 0-15. Un errore dell’americano vale lo 0-30 e a quel punto il russo intravede il traguardo. Jenson tenta anche una palla corta, ma Medvedev legge tutto in anticipo, avanza e chiude lo scambio con autorità: match point. I primi due non vengono convertiti, tra un tentativo affrettato del russo e un servizio esterno ben giocato dall’americano, ma al terzo tentativo chiude definitivamente i conti.

[1] F. Auger-Aliassime b. [8] J. Lehecka 6-3 7-6(2)

Termina senza storia il confronto tra Jiri Lehecka e Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha vinto l’incontro con il punteggio di 6-3 7-6(2) in un’ora e 53 minuti. Il nordamericano, primo del seeding e tra i grandi favoriti del torneo, specialmente dopo le sconfitte di Bublik e Draper (numeri 2 e 4 del tabellone), ha approfittato di un ceco molto falloso per portare a casa un incontro in cui il suo dominio non è mai stato messo in discussione.

Nel primo parziale Lehecka ha preso troppi rischi e non è stato ricompensato. Il ceco ha mancato specialmente con il dritto valutato 4.5 su 10, secondo i dati forniti da Tennis TV. Hanno certamente pesato maggiormente gli undici errori non forzati commessi dal ceco rispetto a Aliassime, estremamente solito al servizio e da fondocampo. Il canadese è riuscito a mantenere inoltre delle percentuali al servizio decisamente elevate (82% di punti vinti con la prima, 80% con la seconda), per cui Lehecka non è riuscito mai a trovare l’occasione per vincere un game in risposta. L’epilogo del primo set, inevitabile, è stato un netto 6-3 a favore del canadese, che ha breakkato sia sul 3 pari che sul 5 a 3 in due game molto combattuti.

Per ottenere le prime palle break Jiri Lehecka ha dovuto aspettare l’inizio del secondo parziale. Forse troppo rilassato dalla vittoria del primo set, il canadese si è lasciato mettere alle corde dal ceco, ma non ha ceduto. La secondo situazione di tensione è arrivato solo a metà parziale inoltrata, con Auger-Aliassime capace di ottenere cinque palle break, tutte salvate. Il livello di Lehecka, rispetto al primo parziale, si è alzato indiscutibilmente, permettendogli di arrivare, comunque non senza difficoltà, al tie-break. Qui, il canadese concede appena due punti al ceco, archiviando definitivamente la pratica e raggiungendo in una forma strepitosa un’altra semifinale a Dubai. Il suo prossimo avversario, per arrivare all’ultimo atto del torneo, sarà Daniil Medvedev.