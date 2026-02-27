ATP Acapulco, Cobolli: “Non mi sento il favorito per la vittoria finale. Pressione? Mi piace durante il match”

Flavio Cobolli è in semifinale all’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Il 23enne azzurro è l’unico tennista di questa edizione dell’ATP 500 di Acapulco a essere approdato al penultimo atto senza averso perso set. Dopo un inizio di stagione complicato, il romano si è ora qualificato per la sua seconda semifinale consecutiva dopo Delray Beach. C’è riuscito grazie a una vittoria in due set su Yibing Wu, che lo ha messo in difficoltà solamente nel primo parziale. Del match, delle sue sensazioni e di molto altro il classe 2002 ne ha parlato in conferenza stampa a seguito del successo sul qualificato cinese. Qui sotto vi proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni.

D: Sei qui ad Acapulco per la terza volta e ora sei riuscito a raggiungere la semifinale. Come ti senti?

Flavio Cobolli: “Provo a rispondere in spagnolo come ieri, ma se vedo che non ci riesco vado con l’inglese (sorride, ndr). Mi sento molto bene. Sono un po’ stanco, però so che qui è difficile giocare. Fa molto caldo e c’è molta umidità. Le palline e il campo rendono le condizioni di gioco molto lente e per questo gli scambi si allungano. È faticoso. Ho disputato una partita molto energica; dopo un primo set molto lungo, sono riuscito a giocare con la giusta energia un secondo parziale perfetto”.

D: Attualmente sei quello che nel torneo ha performato meglio. Come arrivi a questa semifinale? C’è pressione o ti stai godendo il momento?

Flavio Cobolli: “Ci arrivo bene. Fortunatamente non ho ancora perso set. In quest’ultima partita ho giocato molto bene il tie-break. Poi essere sceso in campo contro un messicano nei giorni scorsi è stato davvero bello. Ovviamente se perdi non è così positivo. Il pubblico comunque è molto caloroso e per me questo è importante. Ora devo concentrarmi sulla semifinale che sarà contro un avversario forte. Non gioco contro Kecmanovic da tre, quattro anni (vittoria schiacciante del serbo a Napoli nell’ottobre del 2022, ndr)”.

D: Nel primo set hai avuto dei momenti di difficoltà. Come li vivi?

Flavio Cobolli: “A me piace giocare le partite in cui ci sono momenti complicati. Mi piace avere pressione durante il match. Wu è un tennista che predilige l’intensità durante i punti e io non sono da meno. Il primo set è stata una guerra. Credo che lui abbia giocato meglio di me, però anche grazie a un po’ di fortuna sono riuscito a vincerlo. In seguito, ho cercato di rimanere concentrato per cercare di chiudere la partita nel minor tempo possibile. Questa è stata la chiave del match e di tutto il torneo. Meno tempo trascorro in campo, più energie avrò per l’incontro successivo”.

D: Come ti senti a dover gestire la pressione di essere il favorito per vincere il titolo?

Flavio Cobolli: “Non mi sento il favorito. Ci sono ancora molti tennisti in tabellone che giocano bene. Il ranking non è la prima cosa. Bisogna avere piuttosto una buona tenuta fisica e molta determinazione nel voler cercare di giocare al meglio in queste condizioni. Per ora me la sto godendo. Ora è il momento di prendere una tequila in vista del match di domani (sorride, ndr)”.

D: Hai iniziato l’anno con molte aspettative addosso dopo la vittoria in Coppa Davis. La stagione non è partita molto bene, ma adesso sei alla seconda semifinale consecutiva. Cos’hai cambiato nell’approccio tecnico o tattico alle partite e come ti ha aiutato il tuo allenatore?

Flavio Cobolli: “Sicuramente ora l’aspettativa è molto alta. Giocare adesso è molto difficile. Dopo la Coppa Davis ho cambiato racchetta. Ma a seguito di alcune sconfitte ho deciso di tornare a giocare con quella precedente e mi ci trovo molto bene. Le sconfitte fanno comunque parte del viaggio. Non si può sempre vincere e non sempre sei nelle migliori condizioni”.

“La stagione è lunga e ci saranno molti match da giocare. Ora mi sento un tennista migliore e ho più fiducia nel mio tennis. Sto cercando di trovare più soluzioni possibili. La mia fidanzata mi aveva raggiunto qualche giorno per aiutarmi, mentre la settimana prossima ci sarà un mio amico con me. È importante per me avere attorno le persone a cui voglio molto bene”.