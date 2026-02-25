ATP Acapulco: Cobolli batte Pacheco in due tie-break. Bellucci avanza e raggiunge Davidovich Fokina

Seconda giornata di primi turni all’Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. L’ATP 500 di Acapulco aveva regalato sorprese nella prima giornata. Su tutte, la vittoria di Patrick Kypson su Alex de Minaur. Martedì sono invece scesi in campo gli unici due rappresentanti azzurri: Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Andiamo a scoprire come sono andati i loro incontri.

[5] F. Cobolli b. [WC] R. Pacheco Mendez 7-6(3) 7-6(3)

Ha avuto bisogno di due ore Flavio Cobolli per gestire l’esuberanza dell’ex numero 1 junior, Rodrigo Pacheco Mendez. Il tennista azzurro, quinto favorito del tabellone, ha battuto la wild card di casa per 7-6(3) 7-6(3) nel loro primo testa a testa. Molta confusione in avvio di match per entrambi i giocatori, poco lucidi in battuta tanto da concedere due break per parte. Sul 6-6, però, il giocatore romano ha cambiato marcia ed è così venuto a prendersi la prima frazione. Copione simile anche nel secondo parziale, in cui il numero 218 al mondo ha strappato la battuta a Flavio nel settimo game. Dopo l’immediato contro break a 0, Cobolli ha dilagato nel tie-break vincendo 6 degli ultimi 7 punti.

Per Pacheco Mendez si è trattato del primo confronto diretto contro un top 20, lui che nel 2025 fu bravo a raggiungere i quarti di finale in questo torneo e che solamente pochi giorni fa era riuscito a issarsi sino a una semifinale Challenger.

Flavio, invece, dopo un inizio di stagione complicato sembra aver ritrovato un po’ di smalto in America. La semifinale a Delray Beach e quest’ultimo successo, maturato con l’86% di conversione con la prima e ben 30 vincenti (il messicano 18) di cui 10 ace, restituiscono al ventesimo tennista del ranking una buona dose di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. Ora l’obiettivo sarà qualificarsi per i quarti di finale. Per farlo dovrà sconfiggere il ceco Dalibor Svrcina.

M. Bellucci b. [LL] R. Hijikata 7-6(5) 6-3

Sono servite due ore anche a Mattia Bellucci per regolare il lucky loser Rinky Hijikata, entrato in tabellone a seguito del forfait di Sebastian Korda. Il mancino azzurro ha trovato il successo per 7-6(5) 6-3 nel secondo testa a testa con l’australiano (2-0 ora il bilancio). Il primo parziale ha avuto un andamento ondivago: il giocatore lombardo, subito sotto 0-2, ha intascato cinque game consecutivi, ma non è riuscito a sigillare la frazione. Vinto poi il primo set al tie-break, Bellucci ha strappato quattro volte la battuta all’avversario nel secondo parziale e nonostante pure lui si sia fatto brekkare in un paio di occasioni è riuscito comunque a mettere la firma sull’incontro.

Le percentuali al servizio a fine match, neanche a dirlo, non sorridono ai due tennisti. Hijikata ha sì chiuso con 7 vincenti più di Bellucci (23 a 16), ma ha anche piazzato 36 gratuiti a fronte dei 22 errori commessi dall’azzurro. Per Mattia si tratta della prima vittoria stagionale in un tabellone principale del circuito maggiore. Le prime settimane del 2026 non gli hanno regalato molte soddisfazioni sino ad ora ed è infatti uscito dalla top 100. Con questa affermazione però – l’11esima contro un giocatore fuori dai primi 100 negli ultimi 12 incroci – si riavvicina alla doppia cifra in classifica. Adesso il tennista italiano sfiderà quell’Alejandro Davidovich Fokina che un anno fa, in questo torneo, lo rimontò cancellandogli ben quattro match point consecutivi nel tie-break del secondo set.