Roddick approda a ESPN con un accordo pluriennale: commenterà Wimbledon e US Open

Andy Roddick, storico numero 1 del mondo e membro della Tennis Hall of Fame, ha firmato un accordo pluriennale con ESPN che lo vedrà protagonista della copertura televisiva e analitica dei due tornei più prestigiosi della stagione, Wimbledon e US Open.

Una scelta che non è mera formalità d’ingaggio, ma segnale chiaro di un’industria in trasformazione: il tennis mainstream – pur nel rispetto delle sue tradizioni – sembra finalmente pronto a rinnovare il modo in cui viene raccontato.

“Semplicemente, sono sempre stato un grande appassionato di tennis. Sono molto entusiasta di entrare a far parte del team di tennis di ESPN e non vedo l’ora di seguire i due tornei più importanti del mondo.” , ha dichiarato Roddick.

Dal canto suo, Linda Schulz, vice president of production di ESPN, ha spiegato la filosofia alla base della scelta: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Andy nel team. ESPN è da tempo all’avanguardia nell’offrire un’analisi approfondita del tennis e, con diversi recenti arrivi di talento, abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra copertura. Andy porta con sé una voce distintiva, energica e altamente rilevante, che arricchirà sia le nostre trasmissioni in studio sia la copertura dei match.”

ESPN has reached a multi-year deal with 2003 #USOpen champion & former World No. 1 Andy Roddick



Roddick will serve as an analyst for both match & studio coverage of The Championships, #Wimbledon & the US Open starting in 2026



More: https://t.co/K6pgiE8wIy pic.twitter.com/gMDblCiaXh — ESPN PR (@ESPNPR) February 23, 2026

Il podcast che ha cambiato le regole

Dopo il ritiro dal circuito nel 2012, Roddick aveva avuto pochi scampoli di commento tradizionale, prima fra tutti una breve esperienza con la BBC a Wimbledon nel 2015. La vera svolta è però arrivata con “Served with Andy Roddick”, il podcast lanciato nel 2024 prodotto dalla sua Served Media.

In pochi mesi “Served” è diventato uno dei principali punti di riferimento per gli appassionati: un format diretto, schietto, dove la profondità tecnica si sposa con uno stile conversazionale raro nei media tennistici. Con ospiti di primo piano e analisi argute sul presente e futuro del gioco, il podcast ha riscosso numeri e ricavi sorprendenti, accelerando l’ascesa di Roddick anche come voce del commento moderno.

We are SO pumped to announce that Andy is stepping into the @espn broadcast booth for Wimbledon and the U.S. Open 💥



That means you can catch Andy live on the call- and then right back on Served for the recaps you know and love🎙️Summer 2026 is going to be special. Who’s ready?!… pic.twitter.com/WxvdfdvXK6 — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) February 23, 2026

Telecronache in crisi, pubblico affamato di analisi

È un dato di fatto: negli ultimi anni alcune delle voci iconiche del circuito televisivo sono state al centro di critiche crescenti. Figure leggendarie come John McEnroe – amatissime da una parte del pubblico – sono state accusate di rendere le telecronache ripetitive o poco incisive nel portare nuova conoscenza al grande pubblico.

Allo stesso tempo, una generazione più giovane di spettatori reclama analisi tecniche più profonde, contesto e un linguaggio adatto al tennis di oggi: veloce, tatticamente complesso e dominato da nuove stelle come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

In questo senso la mossa di ESPN non è isolata: anche Chris Eubanks ha recentemente firmato con Tennis Channel, e figure come Andre Agassi si sono ritagliate nuovo spazio con commenti apprezzati per lucidità e profondità.

Roddick: equilibrato, esperto, pronto a misurarsi

Il punto di forza di Roddick non sta solo nell’esperienza da campione – pur essenziale – ma nella sua capacità di coniugare competenza tecnica, capacità di lettura del gioco e un approccio diretto ma non semplicistico.

Nel suo podcast, Roddick ha spesso espresso punti di vista coraggiosi, calibrando le critiche – ad esempio nei confronti di Alexander Zverev – con spiegazioni contestuali che pochi commentatori danno.

Alla vigilia della sua avventura ESPN, il messaggio è chiaro: non vuole essere una voce di contorno, ma un elemento di discussione vero. Ha promesso preparazione, dedizione e un metodo mai superficiale, pur mantenendo quella freschezza che lo ha reso popolare fuori dalle telecamere.

Non si tratta solo di un singolo talento al microfono: è la testimonianza di un cambiamento di paradigma. Una spinta verso un linguaggio più tecnico, coinvolgente e allineato con le dinamiche attuali del gioco.

Con Wimbledon e US Open all’orizzonte, il calendario tennistico si prepara a una stagione di sfide sul campo e – stavolta – anche fuori: quella per conquistare l’attenzione di un pubblico sempre più esigente.