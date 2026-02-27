WTA Merida: Paolini liquida Hon e torna ai quarti. Zhang batte la campionessa in carica Navarro

Si sono disputati nella notte italiana tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio le partite di ottavi di finale del Mérida Open Akron, il WTA 500 attualmente in corso sui campi in cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. Esordio vincente per la nostra Jasmine Paolini, dopo aver usufruito del bye al primo turno, con la toscana che si impone in due set sull’australiana Priscilla Hon. Buio pesto per le americane: c’è infatti la vittoria a sorpresa della cinese Shuai Zhang, che estromette la seconda testa di serie, Emma Navarro, con un periodico 6-4. E si segnala anche l’uscita prematura della terza forza del seeding, Ann Li, sconfitta dalla turca Zeynep Sonmez in rimonta.

[1] J. Paolini b. [LL] P. Hon 6-0 6-2

Jasmine Paolini ha impiegato due set, 6-0 6-2, per sbarazzarsi in un’ora e undici minuti dell’australiana Priscilla Hon, ripescata in tabellone come lucky loser all’esordio nel WTA di Merida.

Reduce da tre sconfitte consecutive, l’azzurra interrompe la serie negativa sul cemento messicano partendo con il break nel primo game in risposta. Jas è centrata, e di fatti infila una striscia di otto game consecutivi per chiudere il set, con Hon che vince il suo primo gioco dell’incontro con un break nel terzo game del secondo set. Nonostante il piccolo passaggio a vuoto, la toscana si riprende subito, macinando punti da fondo campo, aiutata anche da una seconda palla molto consistente.

Paolini chiude con 13 vincenti e 14 errori non forzati, vincendo il 90% (9 su 10) dei punti sulla seconda di servizio. Hon, invece, ha litigato con la battuta per tutto il match mettendo a referto il 43% di prime e vincendo il 55% dei punti. Mentre con la seconda ha ottenuto solo il 22% (6 su 27) dei punti. La toscana ne ha così approfittato per convertire 6 delle 11 palle-break ottenute.

Nei quarti a Merida (nella notte tra venerdì e sabato) Paolini troverà dall’altra parte della rete la britannica Katie Boulter. Jas aveva raggiunto l’ultimo quarto di finale a ottobre a Ningbo, dopo aver cominciato un 2026 in modo complicato, con con un bilancio di 4 successi e 4 sconfitte. La numero uno azzurra è in vantaggio per 3-2 nel bilancio dei confronti diretti con la 29enne di Leicester, con vittoria negli ultimi due. Il più recente al secondo turno del “1000” sulla terra di Madrid lo scorso anno.

Gli altri risultati: bene Zhang, cadono le americane

Zhang Shuai elimina la campionessa in carica Emma Navarro per 6-4 6-4 in 1 ora e 23 minuti. La 37enne ha rimontato da uno svantaggio di un break in entrambi i set. Era sotto 4-1 nel primo parziale prima di infilare cinque giochi consecutivi per chiuderlo, poi nel secondo ha vinto cinque degli ultimi sei giochi dopo essere stata in svantaggio 3-1, assicurandosi un posto tra le ultime otto. È la sua terza vittoria in tre confronti contro Navarro a livello WTA. Per l’asiatica è il primo quarto di finale nel circuito in singolare da quando raggiunse la semifinale in casa a Guangzhou lo scorso ottobre.

Ma non è tutto per quanto riguarda le teste di serie. Saluta il torneo di Merida anche la numero tre del seeding, Ann Li, battuta in rimonta dalla turca Zeynep Sonmez con il punteggio di 3-6 7-6 6-4. La numero 81 del mondo affronterà ora nei quarti la spagnola Carolina Bucsa. Saluta anche la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, settima testa di serie, schiantata 6-0 6-3 da Magdalena Frech in un’ora e quindici minuti di gioco.