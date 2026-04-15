WTA Stoccarda: Paolini, giornata-no all’esordio. Sonmez si impone in due set

[Q] Z. Sonmez b. [5] J. Paolini 6-2 6-2

Prosegue il momento buio di Jasmine Paolini, che saluta Stoccarda all’esordio, battuta con un doppio 6-2 dalla qualificata Seynep Sonmez, 79 WTA.

Le vittorie in singolare e in doppio colte nelle fasi di qualificazione della Billie Jean King Cup non portano all’azzurra la fiducia necessaria per riprendere a macinare vittorie e punti nelle competizioni individuali.

Quella contro Paolini al Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda è per Sonmez la prima vittoria contro una top 10 e il secondo successo in un tabellone principale WTA sulla terra.

Jasmine sul mattone tritato aveva perso un solo match contro una giocatrice fuori dalle migliori 50 negli ultimi 10 incontri.

Tuttavia, l’esordio nel WTA 500 tedesco è del tutto da dimenticare per l’italiana, che era chiamata a difendere la semifinale dello scorso anno.

A sconcertare, sono gli errori gratuiti messi a referto da Paolini, che superano i 30. È soprattutto il rovescio a tradire la toscana, che pare in ritardo anche negli spostamenti. Sonmez la punisce con palle corte funzionali e spesso risolutive, che la quinta testa di serie non legge.

Agli ottavi di Stoccarda, la turca sfiderà Leylah Fernandez.

Primo set: Paolini fallosissima. Una solida Sonmez passa in vantaggio (di Andrea Binotto)

L’uscita dai blocchi è piuttosto complicata per Paolini. La 30enne toscana è imprecisa con i fondamentali e commette qualche gratuito. Dal lato opposto Sonmez, prima tennista turca nel main draw di questo torneo, tiene bene il ritmo da fondocampo. Si procura svariate palle break e alla quarta chance concretizza con una risposta vincente. In seguito, conferma il break a 0 a suon di accelerazioni notevoli. Jasmine è costretta a rincorrere. I gratuiti azzurri fioccano uno dietro l’altro anche nel terzo gioco. Inizia a innervosirsi la semifinalista uscente, che concede altre tre occasioni consecutive in risposta all’avversaria.

Qui, però, ritrova un po’ di ordine nel suo tennis. Supportata da Sara Errani, presente nel suo box, Paolini cancella in totale cinque palle break e intasca così il suo primo gioco della partita. Nonostante inizi a trovare profondità con i colpi, la numero 8 del mondo non riesce a limitare gli errori in questo primo frangente. La 23enne turca, invece, continua a restare solida da fondocampo. Non appena ne ha l’occasione è brava a sfondare sia di dritto che di rovescio. Strappa quindi nuovamente il servizio all’avversaria, questa volta addirittura a 15, e allunga sul 4-1.

Ci prova Jasmine a essere aggressiva sin dalla risposta. Sonmez, però, è molto lucida nel contrattaccare. Concede pochissimi errori all’azzurra e riesce allo stesso tempo a metterle pressione. Al momento di servire per chiudere il parziale la 79esima giocatrice in classifica subisce qualche fendente azzurro, ma riesce ugualmente a procurarsi alcuni set point. Dopo aver cancellato una chance di contro break per Paolini, Sonmez sigilla la frazione al terzo set point. È 6-2 per lei in quarantuno minuti.

Secondo set: Paolini non ferma gli errori. Sonmez vola agli ottavi

Lo spartito non cambia in avvio di secondo parziale. Paolini affonda con i colpi, ma Sonmez tramuta in un attimo la difesa in attacco. Gioca profondo, viene a prendersi la rete in più occasioni e conquista subito il break. Nel secondo gioco Jasmine versa persino qualche lacrima tra un punto e l’altro. La tennista turca continua a far fluire il suo tennis e si porta presto sul 2-0. A questo punto l’azzurra agguanta il suo primo gioco della frazione tenendo la battuta a 15.

Nel quarto gioco Paolini accenna una reazione e si porta 15-30 in risposta. Tuttavia, una smorzata efficiente di Sonmez – non certo la prima né l’ultima della partita – sorprende Jasmine, che vanifica definitivamente il vantaggio commettendo un errore di rovescio. La turca allunga sul 3-1.

La sfida si complica ulteriormente sul 4-2 per la numero 8 del mondo. I gratuiti continuano a fioccare dal lato di campo dell’italiana che, con un doppio fallo, cede ancora il turno di battuta, spedendo l’avversaria a servire per archiviare la pratica.

La quinta testa di setie cerca di prolungare la propria permanenza in campo, ma la sua azione non va oltre lo 0-30. Sonmez inanella quattro quindici consecutivi e si prende la qualificazione agli ottavi del Porsche Tennis Grand Prix di Stoccarda, cogliendo la prima vittoria su una top 10 come Paolini.