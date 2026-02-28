ATP Dubai, niente finale: forfait per Griekspoor. Medvedev conquista il 23° titolo della carriera

Nonostante il clima di tensione a Dubai, per via dell’attacco USA sulle basi americane degli Emirati Arabi, la finalissima del Dubai Duty Free Tennis Championships si sarebbe dovuta disputare regolarmente. Ma soltanto un paio d’ore prima dell’atto decisivo tra Daniil Medvedev e Tallon Griekspoor, l’olandese ha alzato bandiera bianca a causa dell’infortunio all’adduttore sinistro patito nella semifinale con Rublev (per lui in fortissimo dubbio gli appuntamenti di Indian Wells e Miami), consegnando di fatto il titolo al rivale russo senza nemmeno mettere piede in campo.

🚨 Non era sicuramente questo il modo che aveva in mente, ma Daniil Medvedev HA SPEZZATO LA MALEDIZIONE 🚨



Griekspoor ha dato forfait per la finale di Dubai, quindi il russo per la prima volta in carriera vince DUE VOLTE LO STESSO TORNEO 🏆



Finora aveva vinto 22 titoli diversi pic.twitter.com/1dgxpBrsPo — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) February 28, 2026

Raro assistere ad una situazione simile, specialmente poiché si tratta di una finalissima di un torneo prestigioso. Dunque, Daniil Medvedev conquista, seppur in una maniera alquanto insolita, il trofeo dell’ATP 500 di Dubai, collezionando il 23° titolo della carriera. Sino ad ora, l’ex numero uno del mondo aveva vinto ventidue tornei in ben ventidue tappe diverse, senza mai fare una doppietta. Negli Emirati Arabi è arrivata la prima della carriera per Daniil, che si era già laureato campione a Dubai nel 2023, sconfiggendo il connazionale Rublev.