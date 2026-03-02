Miami Open: Veroni confermato tra gli sponsor

Per parlare del secondo Masters 1000 della stagione (al via il 17 marzo) è ancora presto, ma il Miami Open, tramite Veroni, assurge comunque tra le notizie nel lunedì pre Indian Wells. Notizia fresca, tramite il profilo Instagram della nota azienda di salumi italiani. Che affiancherà nuovamente il Masters della Florida, come di consueto all’Hard Rock Stadium. Un annuncio che conferma l’eccellenza del marchio italiano anche nel mondo.

“Tennis coast to coast: dal deserto della California alle palme della Florida. In qualità di Official Gold Partner, torniamo al Miami Open per accompagnare atleti e appassionati in un’esperienza che unisce il grande tennis al gusto più autentico del made in Italy. Game, set… Veroni“, si legge nel post Instagram. Veroni è infatti partner ufficiale di ben 3 Masters 1000, tutti quelli che si disputano sul suolo degli Stati Uniti: Miami, Cincinnati e, per l’appunto, Indian Wells. Come enuncia il post citando le palme. Lo stand Veroni, presente anche agli Internazionali d’Italia, è tra l’altro già attivo in California per il primo 1000 stagionale.