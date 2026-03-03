ATP Indian Wells, Draper: “Non parteciperei se non sentissi di poter arrivare in fondo”

Il campione in carica di Indian Wells è tornato per la difesa del titolo. Sarà complicato, per Jack Draper, ripetersi in quel della Coachella Valley. Il britannico è rimasto ai box per oltre 8 mesi a causa di un infortunio al braccio che ha mandato parzialmente in fumo il suo 2025. Durante il media day, però, il mancino di Sutton ha espresso grande fiducia per il suo ritorno in campo, sottolineando di aver ritrovato una buona condizione fisica. Ecco cos’ha detto ai giornalisti:

D. Come ti senti a tornare nel Tennis Paradise a difendere il titolo?

Jack Draper: “Sì, è una sensazione fantastica. L’anno è passato molto velocemente. E allo stesso tempo lentamente. È sicuramente uno dei miei tornei preferiti, soprattutto dopo i ricordi dell’anno scorso. Sì, sono solo molto grato di essere tornato nel circuito e di fare ciò che amo”.

D. Molti giocatori ora pubblicano vlog e serie documentarie. Perché hai voluto fare qualcosa del genere e hai intenzione di continuare?

Jack Draper: “Personalmente non amo molto far entrare le persone nella mia vita al di fuori dei tornei e dei luoghi pubblici, ma penso che in realtà sia qualcosa che continuerò a fare, perché credo sia positivo condividere il proprio percorso, condividere e, si spera, ispirare i bambini e le generazioni più giovani e mostrare che non è tutto rose e fiori, sfarzo e glamour.

Lo sport e lo stile di vita sono molto più di questo. Ci sono molti alti e bassi e penso che, oltre ai momenti che si vedono sui social media o nei video con i momenti salienti, sia importante mostrare anche un lato un po’ più crudo. Penso che continuerò a farlo, sperando di offrire alle persone qualche spunto interessante”.

D. Quanto influiscono gli eventi in Medio Oriente sul tabellone del torneo e sulla preparazione delle prossime due settimane?

Jack Draper: “Beh, ovviamente è una situazione molto preoccupante. La settimana scorsa ero a Dubai e sono riuscito a partire con uno degli ultimi voli in partenza. Spero solo che i giocatori e tutto lo staff dell’ATP riescano ad arrivare qui, o meglio, che siano al sicuro. È ovviamente una situazione molto preoccupante per tutti i coinvolti e spero che riescano ad arrivare qui. Quindi, sì, non so bene a che punto siano. Sì, onestamente non ne sono sicuro. È tutto quello che posso dire”.

D. Fisicamente, come ti senti in vista della difesa del titolo?

Jack Draper: “Penso che non sarei qui, non parteciperei al torneo se non sentissi di poter arrivare di nuovo fino in fondo. Probabilmente questo è stato il motivo principale per cui non sono andato in Australia, semplicemente perché se partecipo a un torneo, voglio sentirmi fisicamente pronto non solo a partecipare, ma ad arrivare fino in fondo, perché credo così tanto nel mio tennis che quando scendo in campo so di poter giocare alla grande.

A questo punto, sinceramente, sono solo molto grato di essere tornato in campo, di essere tornato nel circuito. Sento di essere migliorato molto come giocatore negli ultimi otto mesi, ma riconosco che sono stato lontano dal gioco e che è un po’ un salto di livello tornare direttamente dopo tutto questo tempo di assenza. Quindi vediamo cosa succede. Non sto riflettendo troppo sulle cose. La mia priorità principale è prendermi cura del mio corpo, assicurarmi di essere completamente preparato per ciò che mi aspetta quando tornerò in campo, e credo sempre nel mio tennis, quindi vediamo quanto lontano riuscirò ad arrivare”.

D. È da un po’ che soffri di un infortunio cronico e molti altri giocatori che vivono la tua stessa situazione descrivono una sorta di paura accentuata quando tornano a giocare, che può influire sul loro rendimento. È qualcosa che hai provato anche tu e, se sì, come lo affronti?

Jack Draper: “Beh, penso che forse questo sia più vero se si torna in campo troppo presto. So per esperienza, da alcuni infortuni che ho avuto in passato, che ho commesso l’errore di tornare troppo presto, e penso che quando si torna troppo presto si possa perdere molta fiducia nel proprio corpo.

Non ho mai avuto il tipo di infortunio che mi ha impedito di scendere in campo.

Sono stato in grado di allenarmi e di continuare a fare gli esercizi per un lungo periodo di tempo. Semplicemente non sono riuscito ad arrivare al punto in cui sono in grado di giocare alla massima intensità che desidero e di giocare due partite consecutive come volevo e come voglio fare nel tour per tornare ad essere un giocatore di alto livello.

Non ho alcuna paura per il mio braccio. So di avere persone fantastiche intorno a me. Ora ho una buona esperienza e voglio solo assicurarmi di fare tutto il necessario per poter giocare settimana dopo settimana e rimanere nel circuito”.

D. Cosa ti ha ispirato questo taglio di capelli? È un segno che potresti tornare a farlo in futuro?

Jack Draper: “Sì, non c’è niente come un buzz cut’. Onestamente, non devi fare nulla. Cosa mi ha ispirato questo taglio di capelli? Non lo so, penso di essere stato fuori gioco per molto tempo. Otto mesi sono difficili. Soprattutto in uno sport individuale, ci si sente piuttosto isolati. Ci sono molti momenti difficili, e quando ne esci e inizi a sentirti meglio con te stesso, sì, ho semplicemente desiderato un nuovo inizio. Non so se sia il mio miglior taglio di capelli o la mia migliore scelta in fatto di moda, ma penso che qualcosa di diverso sia sempre positivo. Penso che tornerò a farlo, ma forse per ora lo lascerò crescere”.