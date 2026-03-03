Buon compleanno Lorenzo: Musetti spegne 24 candeline!

L’Italtennis si gode l’epoca più florida in assoluto del movimento azzurro. Un proliferare di Coppa Davis, Slam, record e adesso, anche tre atleti tricolore nella top 15 mondiale, grazie al recente scatto in avanti di Flavio Cobolli, conquistatore dell’ATP di Acapulco. Il circuito adesso si è spostato a Indian Wells – nonostante qualche problema di natura logistica -, dove, finalmente, Lorenzo Musetti è rientrato dopo l’infortunio che l’ha costretto ai box per parecchie settimane. Il creativo e talentuoso tennista di Carrara spegne, in data odierna, 24 candeline. Festeggerà il suo ventiquattresimo compleanno nella calda California, presumiamo in maniera piuttosto contenuta, dato che debutterà in main draw tra un paio di giorni soltanto.

Conosciamo tutti quanto accaduto all’alba della stagione 2026, durante il primo Slam dell’anno, a Melbourne. Musetti – al quale, non a caso sono stati affibbiati soprannomi come “L’artista” o “L’illusionista”, si è trovato a un set di distanza da un’epocale vittoria contro Novak Djokovic, annebbiato e dominato dallo splendido tennis di Lorenzo, padrone del campo per due parziali, prima di alzare bandiera bianca a causa di un maledetto infortunio che l’ha fermato a pochi passi dalla semifinale dell’Australian Open. Ma giunto alla volta della Coachella Valley, per il carrarino, è l’ora di ripartire.

Find a prettier backhand. We’ll wait 😍



Lorenzo Musetti | #TennisParadise pic.twitter.com/JYoXliVMvj — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 28, 2026

C’è una top 5 da difendere, e una top 3 da insediare. Poiché col meraviglioso gioco del quale dispone Lorenzo, porsi dei limiti è quasi follia. L’ingresso di Perlas nel team azzurro pare aver dato un boost a quest’ultimo, che nel primo appuntamento del ‘Sunshine Double’, difenderà pochi punti. Una buona occasione per mettere pressione a Zverev in ottica ranking, anche se, dopo quasi due mesi lontano dalle competizioni, c’è da sottolineare l’incognita fisica. Inoltre, bisogna capire se riuscirà a performare già dalla prima uscita californiana. Al termine di questo doveroso excursus sugli ultimi mesi del carrarino, rinnoviamo gli auguri di Buon Compleanno a Musetti per i ventiquattro anni appena compiuti. Auguri Lorenzo!