TV e Rete – Scatta il Sunshine Double, nel “Tennis Paradise” di Indian Wells

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da domani, mercoledì 4 marzo, al via l’edizione 2026 del BNP Paribas Open di Indian Wells, in programma sui campi dall’Indian Wells Tennis Garden, nella Coachella Valley, California.



Il torneo apre ufficialmente il “Sunshine Double”, il tradizionale doppio appuntamento americano sul cemento che comprende Indian Wells e Miami, e inaugura la lunga stagione degli ATP Masters 1000, tutti in diretta su Sky Sport, che accompagnerà gli appassionati fino al Masters di Parigi, in programma a inizio novembre.

A Indian Wells saranno protagonisti tutti i grandi dei circuiti ATP e WTA. Tra i nomi più attesi, il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente nella scorsa edizione.

L’entry list maschile vedrà al via tutti i migliori giocatori del ranking ATP, a partire dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Importante anche la componente italiana: oltre a Sinner, direttamente ammessi al tabellone principale Lorenzo Musetti, di rientro dall’infortunio, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.

Di altissimo profilo anche il tabellone femminile, con la presenza di tutte le principali protagoniste del circuito WTA, tra cui Jasmine Paolini, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ed Elena Rybakina.



Per la copertura editoriale dell’evento, pronta la squadra di telecronisti Sky Sport: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Sugoni, Dario Massara, Paolo Aghemo, Federico Ferrero, Riccardo Bisti e Lorenzo Cazzaniga. Dalila Setti seguirà il torneo come inviata a Indian Wells.

Il commento tecnico sarà di: Paolo Bertolucci, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido, Nicolò Cotto e Fabio Colangelo.

Su Sky Sport 24 aggiornamenti costanti, collegamenti live e interviste. Ogni giorno, nelle edizioni delle 12 e delle 13, spazio dedicato agli highlights dei match disputati nella notte. Alle 15 e alle 19.45 su Sky Sport Tennis appuntamento con lo studio prepartita con notizie, approfondimenti e il quadro completo della giornata di gioco.

Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.

Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

________________________________________________________________________________

La programmazione dei tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells su Sky e in streaming su NOW

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Sky Sport Tennis diretta dalle 20

Sky Sport Arena diretta dalle 20

GIOVEDÌ 5 MARZO

Sky Sport Tennis diretta dalle 20

Sky Sport Arena diretta dalle 20

VENERDÌ 6 MARZO

Sky Sport Tennis diretta dalle 20

Sky Sport Arena diretta dalle 20

SABATO 7 MARZO

Sky Sport Tennis diretta dalle 20

Sky Sport Arena diretta dalle 20

DOMENICA 8 MARZO

Sky Sport Tennis diretta dalle 19

Sky Sport Arena diretta dalle 19

LUNEDÌ 9 MARZO

Sky Sport Tennis diretta dalle 19

Sky Sport Arena diretta dalle 19

MARTEDÌ 10 MARZO

Sky Sport Tennis diretta dalle 19

Sky Sport Arena diretta dalle 19

MERCOLEDÌ 11 MARZO

Sky Sport Tennis diretta dalle 19

Sky Sport Arena diretta dalle 19

GIOVEDÌ 12 MARZO

Sky Sport Tennis dalle 19 1° quarto maschile; dalle 21 2° quarto femminile; dalle 23 3° quarto femminile; dall’1 3° quarto maschile

Sky Sport Arena dalle 19 1° quarto femminile; dalle 21 2° quarto maschile; dall’1 4° quarto femminile; dalle 3 4° quarto maschile

Sky Sport Uno dall’1 4° quarto femminile; dalle 3 4° quarto maschile (fino alle 4.15)

VENERDÌ 13 MARZO

Sky Sport Tennis dalle 19 1° semifinale doppio maschile; dalle 21 2° semifinale doppio maschile; dalle 24

1° semifinale singolare femminile; dalle 2 2° semifinale singolare femminile

Sky Sport Uno dalle 24 1° semifinale singolare femminile; dalle 2 2° semifinale singolare femminile (fino alle 3.15)

SABATO 14 MARZO

Sky Sport Tennis dalle 18.45 Studio Tennis; dalle 19 finale doppio femminile; dalle 21 Studio Tennis; dalle 21.30 1° semifinale maschile; dalle 23.30 2° semifinale maschile; dalle 2 finale doppio maschile

Sky Sport Uno dalle 23.30 2° semifinale maschile singolare; dalle 2 finale doppio maschile

DOMENICA 15 MARZO

Sky Sport Tennis dalle 18.45 Studio Tennis; dalle 19 finale femminile singolare; dalle 22 finale maschile singolare

Sky Sport Uno dalle 22 finale maschile singolare