WTA Indian Wells, Gauff: “Nel Tour non parliamo d’attualità, ma c’è molta violenza inutile nel mondo”

Coco Gauff ha parlato in conferenza stampa prima dell’inizio del BNP Paribas Open di Indian Wells. Nonostante sia appena iniziato marzo, per le giocatrici è già il terzo WTA 1000 del calendario, al contrario dei colleghi che si affacciano al primo Masters della stagione.

La due volte campionessa Slam proverà a risollevare una stagione iniziata con qualche tentennamento. La semifinale di Dubai è il miglior risultato stagionale, cui si sommano l’eliminazione ai quarti di finale dell’Australian Open e il passo falso all’esordio del WTA 1000 di Doha contro Elisabetta Cocciaretto.

La statunitense, numero 4 del mondo, ha affrontato diverse tematiche. L’attualità è stato uno dei focus centrali, insieme alla programmazione di febbraio e all’idea di estendere le partite al meglio dei 5 set anche per le donne.

D: Il mondo del tennis è piuttosto chiuso. Voi vi conoscete tutti, è una comunità unita, viaggiate in tutto il mondo. Mi chiedo, parlate mai, avete conversazioni su ciò che sta accadendo al di fuori del tennis, che si tratti di Gaza, dell’Iran o di Donald Trump che vuole comprare la Groenlandia? Ne parlate mai?

COCO GAUFF: “Io non ne parlo con altri giocatori perché non penso che siano ‘non interessati’, ma non vogliono parlarne. Ne parlo con i miei amici. Ma suppongo che questa conversazione non raggiunga davvero gli spogliatoi, a dire il vero”

D: Alcuni delle altre top player hanno deciso di saltare uno dei WTA 1000 durante il mese di febbraio. Tu non l’hai fatto. Mi chiedevo se potessi spiegare la tua decisione e se te ne penti o meno

COCO GAUFF: “Forse in futuro potrei saltare Doha. Adoro Doha, ma non ho mai giocato bene lì. Penso che la stagione sia così intensa e che avere uno Slam e poi, una settimana dopo, due 1000 di fila sia complicato. So che alcune persone vivono a Dubai, ma soprattutto per i giocatori americani è un viaggio lungo.

Non me ne pento, perché è già successo. L’ho già fatto prima e ho avuto successo più avanti nella stagione. È qualcosa che considererei, sicuramente, in futuro. Penso che nel torneo di Dubai sia stata solo una coincidenza, una sfortuna per il torneo con tutti gli infortuni e i ritiri delle giocatrici.

Penso sicuramente che questo dimostri che il calendario potrebbe essere un po’ troppo fitto in quella parte della stagione. Non credo che i ragazzi abbiano… Penso che questo sia il primo 1000 dell’anno. Quindi penso sicuramente che sia qualcosa che il Tour dovrebbe considerare”

D: Dato il carico attuale dei giocatori, cosa pensi dell’idea di espandere il tennis femminile degli Slam a partite al meglio delle cinque set, il che aumenterebbe ulteriormente la pressione su di voi?

COCO GAUFF: “Penso che probabilmente mi avvantaggerebbe, perché fisicamente sono al livello delle migliori, ma non credo che vorrei vederlo accadere. E se dovesse succedere, preferirei che fosse per l’intero torneo, non solo per i quarti di finale. Penso che cambiare il formato a metà torneo vanifichi lo scopo del gioco.

Penso che sarebbe un grande peso per i giocatori e anche per i fan e la televisione. A volte le partite al meglio dei cinque set durano fino alla sessione serale delle 19. Se tutti noi giocassimo al meglio dei cinque set, non credo nemmeno che riusciremmo a finire entro le due settimane, onestamente”

D: Un brusco passaggio a un tema di sicurezza, considerando ciò che sta accadendo in Medio Oriente nell’ultima settimana. So che il tennis è uno sport che si svolge in varie parti del mondo e ci sono spesso tensioni politiche e a volte conflitti. Come ti senti in generale riguardo a giocare in Medio Oriente, dove ci sono grandi tornei WTA in vari periodi dell’anno? Come affronti generalmente questa incertezza e le situazioni che spesso sono al di fuori del tuo controllo?

COCO GAUFF: “Innanzitutto, ciò che sta accadendo è spiacevole e i miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutti coloro che sono colpiti, alle vite innocenti che vengono portate via. Penso che ci sia molta violenza inutile in corso.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, personalmente non mi sono mai sentita insicura lì, mentre giocavo tornei. Non mi sono mai sentita in pericolo. Penso che ciò che sta accadendo ora, forse le persone, magari esperti politici, potrebbero prevederlo, ma come giocatrice di tennis, nessuno si aspetterebbe che accada. Il mio allenatore, Gavin, è effettivamente lì in questo momento, è attualmente bloccato e non so se riuscirà a venire. Voglio solo che sia al sicuro. Non so quando potrà partire. Stiamo affrontando la situazione giorno per giorno con lui.

Non mi sono mai sentita insicura lì, in molte parti del mondo non mi sono mai sentita realmente in pericolo. La violenza può accadere, ma può manifestarsi in forme diverse. Ad esempio, negli Stati Uniti abbiamo molte sparatorie di massa e c’è sempre incertezza a riguardo.

E non penso che ci sia molta ostilità verso il Medio Oriente, ma credo che ci siano solo molte circostanze sfortunate che stanno accadendo in questo momento e il tempismo rende tutto difficile per chi è ancora lì. Ma sono grata di essere riuscita a venire via prima che le cose diventassero come sono ora”

D: Cambiando argomento, all’Austin Open c’era una Rage Room

COCO GAUFF: “Era reale? Pensavo fosse intelligenza artificiale. Mia madre me l’ha mandata e le ho detto che era un’AI. Crede a molte cose legate all’AI [ride]”

D: Era reale. Ovviamente, dato ciò che è successo all’Australian Open, mi piacerebbe sapere cosa pensi di quella stanza e se la useresti

COCO GAUFF: “Sicuramente è stata ispirata da me, suppongo [sorride]. Quindi la prendo bene. Penso che la userei. Sono una di quelle persone che non rompe racchette spesso, ma quando succede, succede.

Quindi probabilmente la userei. Non è qualcosa che pianifichi, ma cerco sicuramente di non farlo davanti alle telecamere o in campo.

Quindi se sentissi di dover sfogare un po’ di frustrazione, andrei sicuramente nella Rage Room. Credo che ce ne siano anche qui, quindi forse dovrei prenotarne una e rompere piatti e cose del genere, sarebbe probabilmente più divertente che rompere una racchetta”

D: Quanto hai seguito le Olimpiadi? C’è stato qualche evento o vincitore che ti ha colpito particolarmente? Inoltre, ci sono citazioni o qualcosa che qualche atleta ha detto che ti ha colpito?

COCO GAUFF: “Penso che la storia di Alysa Liu sia stata molto significativa. Non c’è nemmeno una dichiarazione, ce ne sono tante di così belle. Penso che tutta la sua storia sia stata super d’ispirazione e posso capire bene, essendo stata catapultata in uno sport molto giovane.

Non direi di aver affrontato il burnout, ma ci sono momenti in cui sei mentalmente stanco e ti senti come se stessi facendo delle cose senza sapere perché. Quindi posso sicuramente immedesimarmi in tutta la sua storia. Sono felice di vedere che è stata lei quella voce che dice le cose non dette che gli atleti pensano ma che magari hanno paura di dire.

Chi altro… Eileen Gu è qualcuno che seguo su Instagram e abbiamo interagito. Non l’ho mai incontrata, ma parla molto bene. Ovviamente è super intelligente. Penso che sia una di quelle persone che non vuoi che i tuoi genitori scoprano perché è così realizzata. Poi loro ti dicono: Cosa stai facendo? Potrei essere una vincitrice di Grande Slam. E mia madre dice che si è laureata a Stanford e ha fatto tutte queste cose.

Sì, anche lei. E poi, ovviamente, è stato sfortunato vedere tutto ciò che è successo con Lindsey, ma penso che comunque il fatto che si sia presa quel rischio sia stato d’ispirazione.

Ci sono state alcune storie che ho seguito. E ovviamente l’hockey, sia quello femminile che maschile, è stato davvero emozionante da vedere. Non avevo mai guardato hockey prima, ma ho guardato e mi sono divertita. Forse mi ci metterò!”