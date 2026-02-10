WTA Doha: favolosa Cocciaretto! Domina Gauff per la terza vittoria su una top 10 in carriera

[LL] E. Cocciaretto b. [4] C. Gauff 6-4 6-2

È bastata soltanto un’ora e trenta, ad Elisabetta Cocciaretto, per confezionare una delle vittorie più importanti della sua carriera contro Coco Gauff. Il Qatar TotalEnergies Open 2026 ha messo in scena una vera e propria masterclass della venticinquenne azzurra – ripescata da lucky loser dopo l’eliminazione nel tabellone cadetto -, che ha steso in due set la numero 5 del mondo, pietrificata per novanta giri d’orologio dai colpi telecomandati della marchigiana.

Elisabetta, in quel di Doha, è tornata a battere una top 10 dopo quasi un anno dall’ultima volta (Pegula, Wimbledon 2025), salendo a quota tre tenniste top 10 sconfitte in carriera. In Qatar, l’azzurra vola dunque agli ottavi di finale, dove sfiderà ancora una volta una statunitense, Ann Lì, numero 41 del mondo.

Primo set: Cocciaretto aggressiva. Gauff sotto assedio

Cocciaretto ottiene subito una palla break in risposta, sfruttando un avvio contratto di Gauff; ma l’americana si salva grazie a un paio di rovesci in rete della marchigiana. La quarta testa di serie è piuttosto fallosa in avvio, sia in risposta che negli scambi prolungati, dove invece l’azzurra prende spesso l’iniziativa con il dritto. Il quinto game sembra propiziare il break per Elisabetta, che sale presto 0-40 con una serie di risposte profonde. E il break di fatto arriva con un preciso passante di dritto dell’azzurra su una discesa a rete poco convinta di Gauff (2-3). Cocciaretto si perde in un bicchier d’acqua nel sesto gioco, ceduto con sin troppa facilità, ma è scaltra a rifarsi nel turno di risposta successivo, comandando ogni scambio contro una Gauff timida in fase offensiva.

L’azzurra mette in cassaforte uno scambio pirotecnico, caratterizzato da recuperi estremi da una parte e dall’altra, mettendo al tappeto la statunitense, a dir poco fallosa in questo primo parziale. Conferma i grandi limiti odierni, Coco, incapace di accorciare le distanze a causa di un dritto che proprio non ne vuol sapere di atterrare in campo. Cocciaretto avverte un filo di tensione al momento di sigillare il set, tremando su un paio di colpi che terminano fuori di metri. Gauff continua a collaborare, così come il rovescio della tennista marchigiana, che lascia di sasso l’avversaria, costretta a rincorrere in svantaggio di un set (6-4).

Secondo set: muro azzurro. Gauff perde calma e match

La lucky loser del torneo continua a martellare, prolungando la striscia del primo parziale. Gauff non riesce a contenere la pesantezza delle risposte dell’azzurra, passata al comando delle operazioni anche all’alba del secondo set. La statunitense è costantemente in ritardo nell’impatto, e reggere la furiosa diagonale di dritto con Cocciaretto è più che complicato. La numero 4 del seeding crolla del tutto nel quinto game, dove si ritrova sotto 0-40 in un battibaleno. Grazie a una reazione istintiva, riesce a pareggiare i conti sfoggiando dei fulmini di dritto, ma un doppio fallo la costringe a concedere un ulteriore turno di servizio, con Elisabetta giunta ormai a pochi passi dal traguardo.

L’ex numero due del mondo, visibilmente a corto di idee, spara a salve il dritto – colpo parecchio latente nel match odierno -, mentre dall’altra parte della rete, Coccia vive in uno stato di piena fiducia, e in pochi attimi, ecco confezionata una delle vittorie più belle della carriera dell’azzurra, contenuta nell’esultanza per rispetto di una Gauff particolarmente scossa in volto. Con lo score di 6-4 6-2, la marchigiana vola agli ottavi, dove sfiderà la statunitense Li.