Agassi a Indian Wells nell’angolo di Giron, prosegue la loro amichevole collaborazione

“Lui legge il match su più livelli e sa scendere nei dettagli“. Marcos Giron parla con ammirazione dell’otto volte campione Slam Andre Agassi, descrivendo la reciproca simpatia nata alcuni anni or sono tra lui e il leggendario Kid di Las Vegas. Agassi è tornato nel box del tennista californiano durante il suo match di primo turno al BNP Paribas Open contro Mariano Navone.

Il tennista argentino ha vinto il primo set ma non ha saputo resistere al ritorno dell’americano, estremamente motivato dalla presenza dell’ex numero uno del mondo nel suo angolo: “Non lo vuoi deludere se è venuto per seguirti proprio dal tuo box, ci tieni a fare una balla partita. Dopo aver perso il primo set mi sono detto che non potevo perdere, che mi avrebbe disgustato non giocare bene proprio oggi“.

Agassi fu ufficiosamente a fianco di Giron già due anni fa a Newport, quando Marcos mise a segno il primo e fino ad ora unico colpo nel circuito maggiore superando Michelsen in tre set; in precedenza, come riporta collegefootballnetwork.com, Agassi aveva già nel 2020 invitato Giron a Las Vegas per una sessione d’allenamento: “Da allora” – dice Marcos – “abbiamo questo rapporto privilegiato; lui mi parla di come vede il mio gioco. Fu bello averlo con me a Newport; non mi aspettavo di vincere e ne ricavai una sensazione davvero speciale.

Dieci anni fa” – conclude Giron – “non avrei mai immaginato di giocare il mio primo turno a Indian Wells con nel mio angolo un campione come Agassi“.