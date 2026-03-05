ATP Indian Wells, Djokovic: “Perché smettere finché ho la qualità? Sono ancora n.3 al mondo”

Novak Djokovic, cinque volte campione ad Indian Wells (record assoluto) si appresta a tornare in azione nel deserto. Dal 2017 è sempre uscito prima dei quarti, e viene da una “batosta” al secondo turno contro Van de Zandschulp nel 2025. Ma, in un anno, le cose sono girate nuovamente per il meglio al serbo. Come spiega nella conferenza stampa del media day.

D. Serena Williams è entrata di nuovo nel protocollo antidoping.

NOVAK DJOKOVIC: “Sta tornando?“.

D. Cosa ne pensi?

NOVAK DJOKOVIC: “Penso che stia tornando. Non lo so, non ho parlato con lei, ma credo che il sentimento generale sia che torni. Dove e come, in singolare o doppio, non lo sappiamo, e se fossi al suo posto, lo terrei nascosto anch’io. Tutti sono entusiasti, ed è sicuramente qualcosa di molto atteso“.

D. Pensi che Wimbledon sarebbe una buona data?

NOVAK DJOKOVIC: “Scelgo anch’io quello come il suo rientro, ma non lo so. Penso che magari potrebbe giocare uno o due tornei di doppio con Venus. Sarebbe bello da vedere, dal mio punto di vista e per i fan del tennis, sicuramente; è una delle più grandi atlete di sempre. Sarebbe fantastico riaverla in campo“.

Djokovic sulle sue motivazioni

D. Quando hai iniziato in questo sport, sognavi forse di diventare n. 1, di vincere Wimbledon. Hai riscritto i libri dei record, ma continui a spingere. Sembra che tu giochi per qualcosa di più grande di tutto questo, come se avessi ancora qualcosa da dimostrare. Puoi parlarne un po’?

NOVAK DJOKOVIC: “Ovviamente sono cose diverse. Ne ho parlato negli ultimi anni, visto che mi fanno molto più spesso domande su quanto ancora voglio giocare, per cosa gioco, eccetera.

Certo, ci sono sempre obiettivi e traguardi. Vuoi vincere, vuoi ottenere un altro titolo e possibilmente un altro Slam. Ci sono andato vicino in Australia. È stato un inizio d’anno incredibile per me, considerando che non ero più riuscito a raggiungere una finale da Wimbledon 2024, e avevo perso contro Sinner o Alcaraz in tutti gli Slam dell’anno scorso. È stata una sensazione incredibile riuscire a battere Sinner in cinque set in uno dei match più epici che ho giocato di recente in Australia, e poi affrontare ancora una volta Carlos, che alla fine è stato semplicemente troppo forte. Ma per me è stato comunque un risultato fenomenale.

Quindi ho dimostrato a me stesso, prima di tutto, e anche agli altri, che posso ancora competere al livello più alto e battere questi ragazzi. La mia logica, quindi, è: perché smettere, finché ho ancora quella fiamma, quella qualità e anche la motivazione per farlo? Il calendario è incerto, come negli ultimi due anni. Ruota principalmente intorno agli Slam, ma scelgo dove voglio giocare in base non solo al tennis ma anche a ciò che mi ispira emotivamente, a livello di immagine o di altri fattori. E ho le mie ragioni, sai: Indian Wells, come ho detto, è sempre stata una tappa in cui sono felice di tornare, un torneo che amo giocare.

Negli ultimi dieci anni non ho ottenuto grandi risultati, ma nei primi dieci anni della mia carriera questo è stato uno dei tornei migliori. Tutto qui: mi piace ancora il brivido della competizione, mi piace ancora essere lì davanti ai tifosi e competere davvero. Sono ancora numero 3 del mondo, quindi non mi sembra male, in termini di classifica e prestazioni. Sono ancora competitivo. Ho ancora quello spirito, e continuerò finché sentirò di averlo“.

D. È stata una grande prestazione in Australia. Come ti senti fisicamente arrivando a questo torneo?

NOVAK DJOKOVIC: “Direi bene. Ma è una questione di gestione quotidiana. Penso che la base costruita nella preparazione sia molto buona, come non lo era da tre o quattro anni. Ovviamente la stagione è lunga, e cerchi di adattarti strada facendo, e c’è sempre qualcosa che si presenta e che devi gestire. Per fortuna, niente di grave che mi tenga lontano dalla competizione. Anzi, al contrario. Mi sento bene, davvero. Come ho detto, c’è sempre qualcosa da gestire, ma in generale sto bene“.

Non solo tennis

D. Ho una domanda su Learner Tien. Hai giocato contro di lui un anno fa, allo US Open. So che sei uno studioso del gioco e probabilmente tieni d’occhio i giovani. Hai seguito i suoi progressi? Cosa pensi del suo gioco?

NOVAK DJOKOVIC: “Penso che sia un giocatore molto talentuoso. L’ho affrontato allo US Open l’anno scorso. Credo che fosse la sua prima sessione serale, quindi forse non ha giocato al meglio delle sue possibilità o come lo abbiamo visto in altre partite che ha vinto, ad esempio contro Medvedev negli ultimi anni in Australia o a Miami l’anno scorso. Ha fatto ottime prestazioni, ed è ancora molto giovane. Lui, Fonseca, Mensik, appartengano alla stessa generazione. Non so se abbiano esattamente la stessa età o se qualcuno sia un anno più giovane o più vecchio, ma Fonseca ha attirato molta attenzione. Il che è positivo per lui, ma credo che anche gli altri la meritino per i risultati che hanno ottenuto nell’ultimo periodo, soprattutto negli ultimi 12 mesi.

Tien ha Michael Chang nel suo angolo, che è ovviamente uno dei grandi di sempre, vincitore di Slam, ed è stato ai vertici, quindi capisce. Penso anche che sia ancora oggi il più giovane vincitore di uno Slam nel circuito maschile, aveva 16 o 17 anni quando vinse il Roland Garros, quindi sa cosa comporta affrontare certe pressioni a quell’età, quando hai un palcoscenico così grande ma forse non hai ancora raggiunto la piena maturità nel tuo gioco o nelle tue emozioni. Sono sicuro che gli dia ottimi consigli e guida. Sembra che stia costruendo un buon team intorno a sé, e ovviamente, essendo americano, ha anche il supporto della USTA e tutto ciò che ne consegue. Ha tutte le premesse per diventare un ottimo tennista. Ora dipende da lui, e il tempo lo dirà“.

D. Ho visto oggi che hai lanciato una nuova linea di manicotti di recupero per braccio e ginocchio. Sembra che la longevità della tua carriera sia dovuta anche al modo in cui recuperi e alla tua capacità di farlo nel modo migliore.

NOVAK DJOKOVIC: “Giusto“.

D. Perché hai deciso di lanciare un prodotto del genere, e cosa fa esattamente?

NOVAK DJOKOVIC: “Beh, Incrediwear esisteva già, solo che oggi abbiamo lanciato la mia linea personale. È una tecnologia molto particolare, diversa da altri prodotti indossabili che si vedono in giro. Se devo spiegarlo in modo semplice, è come un indossabile a infrarossi. Utilizza la nanotecnologia, e fa miracoli nel velocizzare i processi antinfiammatori e di recupero nelle cellule, nei muscoli, in tutto ciò che si infiamma durante l’attività fisica — per noi atleti in particolare, ma non solo. È davvero importante. Sono molto orgoglioso di questa collaborazione, anche perché va perfettamente nella direzione della mia passione, del modo in cui voglio sviluppare il mio marchio e i miei investimenti: benessere e longevità. Il settore della salute è qualcosa che mi sta profondamente a cuore, è autentico e vicino al mio modo di vivere quotidiano.

Cerco di essere un esempio reale dei prodotti e dei marchi con cui collaboro o che aiuto a sviluppare. Oggi, con così tante aziende e marchi là fuori, non è facile capire cosa sia buono, autentico e sviluppato con integrità. Penso che uno dei modi migliori sia avere come ambasciatore o volto qualcuno che incarni davvero quei valori. Io cerco di fare questo. Non solo per motivi commerciali, ma perché l’ho sempre fatto in tutta la mia carriera — ed è proprio quella filosofia a permettermi ancora oggi di competere ai massimi livelli del tennis professionistico“.